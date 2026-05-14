Пятый случай за неделю: на рижских кладбищах выслеживают одиноких женщин

Редакция PRESS 14 мая, 2026 10:57

В соцсетях распространяется тревожная история о серии краж на Лесном кладбище в Риге. Поводом для обсуждения стало видео мужчины, рассказавшего, как жертвой преступников стала его мать. По его словам, женщина пришла на кладбище одна. В какой-то момент она оставила сумку с вещами на скамейке возле могилы и ненадолго отошла за водой. Когда вернулась, вещей уже не было, сообщает bb.lv со ссылкой на kasjauns.lv.

К счастью, телефон пенсионерка взяла с собой. Она сразу позвонила сыну, после чего родственники оперативно связались с банком и заблокировали карты. Позже сотрудники банка подтвердили: злоумышленники уже пытались снять деньги со счетов.

После случившегося пострадавшие вызвали полицию и обратились в администрацию кладбища. Там, как утверждает автор видео, им сообщили, что это уже пятый подобный случай за неделю. «Работает группировка. Охотятся на одиноких женщин скорее всего. Расскажите своим мамам и бабушкам, чтобы были осторожны и не носили на кладбище наличные деньги», — предупредил мужчина.

История вызвала бурную реакцию в комментариях. Многие жители Латвии утверждают, что подобные кражи происходят уже не первый год — и не только на Лесном кладбище. «Каждый год такое происходит», — пишет одна из пользовательниц. Другие вспоминают похожие случаи на Ивановском, Болдерайском и других рижских кладбищах. Некоторые уверяют, что лично сталкивались с попытками краж или знают пострадавших.

Многие комментаторы признаются, что давно изменили свои привычки из-за подобных историй: берут на кладбище только самое необходимое, носят рюкзаки вместо сумок и не выпускают вещи из рук даже на несколько секунд. «Я работаю на могилке, не снимая рюкзак», — поделилась одна из женщин.

При этом часть пользователей отмечает: проблема не только в воровстве. Люди вспоминают, что в прошлые годы на кладбищах происходили и более опасные нападения, поэтому советуют пожилым родственникам не ездить туда одним. «Ничего святого», «До чего мы дошли», «Шакалы» — такими словами жители описывают происходящее.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

