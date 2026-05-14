Пятый случай за неделю: на рижских кладбищах выслеживают одиноких женщин

К счастью, телефон пенсионерка взяла с собой. Она сразу позвонила сыну, после чего родственники оперативно связались с банком и заблокировали карты. Позже сотрудники банка подтвердили: злоумышленники уже пытались снять деньги со счетов.

После случившегося пострадавшие вызвали полицию и обратились в администрацию кладбища. Там, как утверждает автор видео, им сообщили, что это уже пятый подобный случай за неделю. «Работает группировка. Охотятся на одиноких женщин скорее всего. Расскажите своим мамам и бабушкам, чтобы были осторожны и не носили на кладбище наличные деньги», — предупредил мужчина.

История вызвала бурную реакцию в комментариях. Многие жители Латвии утверждают, что подобные кражи происходят уже не первый год — и не только на Лесном кладбище. «Каждый год такое происходит», — пишет одна из пользовательниц. Другие вспоминают похожие случаи на Ивановском, Болдерайском и других рижских кладбищах. Некоторые уверяют, что лично сталкивались с попытками краж или знают пострадавших.

Многие комментаторы признаются, что давно изменили свои привычки из-за подобных историй: берут на кладбище только самое необходимое, носят рюкзаки вместо сумок и не выпускают вещи из рук даже на несколько секунд. «Я работаю на могилке, не снимая рюкзак», — поделилась одна из женщин.

При этом часть пользователей отмечает: проблема не только в воровстве. Люди вспоминают, что в прошлые годы на кладбищах происходили и более опасные нападения, поэтому советуют пожилым родственникам не ездить туда одним. «Ничего святого», «До чего мы дошли», «Шакалы» — такими словами жители описывают происходящее.