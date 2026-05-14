Силиня приняла решение уйти в отставку (ДОПОЛНЕНО в 12.00) (2)

Редакция PRESS 14 мая, 2026 15:49

Новости Латвии 2 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") подала в отставку.

В сегодняшнем заявлении для СМИ Силиня подчеркнула, что для неё самый важным всегда были благополучие и безопасность населения. Это всегда было её обязанностью перед каждым жителем Латвии. «Сейчас, как никогда, жителям Латвии нужно чувство безопасности, а не партийные распри, не разногласия или партийная позиция», — сказала Силиня.

Инцидент с дронами в Латгалии, по всей видимости, стал последней каплей в отношении доверия к бывшему министру обороны Андрису Спрудсу (Прогрессивные). «Я не могла не отреагировать, если обещания не выполняются», — сказала Силиня.

Она подчеркнула, что война России в Украине изменила обстановку в сфере безопасности во всей Европе и нельзя делать вид, что это не касается Латвии. Именно поэтому правительство, которое она возглавляла, при составлении бюджета на этот год приняло ряд сложных решений, в том числе сократив расходы своих министерств.

Политик заявила, что это было непросто, но это было сделано, потому что министры понимали, что безопасность народа Латвии превыше всего. Это также было сделано для того, чтобы они могли с уверенностью смотреть в глаза Вооруженным силам Латвии, поскольку известно, какая большая ответственность лежит на Национальных вооруженных силах. «Поэтому я имела право требовать результатов», — сказал премьер-министр.

По словам премьера, эти решения были приняты ради безопасности жителей Латвии и развития Национальных вооруженных сил, на которые возложена большая ответственность. "Поэтому я имею право требовать результатов", - сказала Силиня.

Видя напряженную ситуацию в Министерстве обороны, Силиня пришла к выводу, что Спрудс не может занимать пост министра. Безопасность сейчас как никогда ранее должна быть в руках профессионала, поэтому на пост министра обороны она выдвинула полковника Райвиса Мелниса.

Значительную часть своего выступления премьер посвятила критике партии "Прогрессивные". Она указала, что руководство "Прогрессивных" вместо того, чтобы совместно работать над укреплением безопасности, выбрало политическую отставку. "Для меня и "Нового Единства" это неприемлемо", - заявила Силиня.

По ее словам, "Прогрессивные" взяли на себя обязанности, должности и обещания, которые не смогли довести до результата, а в момент, когда возникла критическая ситуация, пытаются переложить ответственность на других.

Силиня подчеркнула, что людям была нужна стабильность, но "политическая ревность и узкие партийные интересы" в коалиции взяли верх над ответственностью, поэтому она приняла решение уйти в отставку. "Это нелегкое, но честное решение в данной ситуации", - сказала премьер.

В то же время она подчеркнула, что "не сдается и не уходит", и обещания, которые даны жителям Латвии, будут выполнены вместе с "Новым Единством".

Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию "Прогрессивные" в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства.

После встречи с премьер-министром руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта - отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству.

Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть.

Шуваев отметил, что до выборов осталось пять месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности.

Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и на проблемы в отрасли. В свою очередь Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и пытаясь не допустить втягивания вооруженных сил в политические игры.

Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

