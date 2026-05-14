Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

В США автор детской книги о преодолении горя приговорена к пожизненному сроку за убийство мужа

© BBC 14 мая, 2026 11:16

Мир 0 комментариев

Суд приговорил Кири Ричинс, автора детской книги о преодолении горя из штата Юта, к пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение за убийство мужа — отца ее детей. В суде были зачитаны заявления ее сыновей, которые говорят, что боятся своей матери. Ричинс настаивает на своей невиновности и планирует оспаривать решение суда.

Объявляя приговор, судья Ричард Мразик сказал, что Ричинс «слишком опасна, чтобы когда бы то ни было быть на свободе». Вынесение приговора пришлось на день рождения ее мужа Эрика — в среду 13 мая ему исполнилось бы 44 года.

Что говорили в суде члены семьи

В суде выступил свекр женщины Юджин Ричинс. Он просил судью приговорить ее к пожизненному сроку, чтобы защитить ее детей, передает Associated Press. «Этот приговор очень важен, чтобы трем сыновьям Эрика никогда не приходилось жить в страхе, что человек, ответственный за смерть их отца, может навредить и им», — сказал он.

Детям Ричинсов на момент гибели Эрика было 9, 7 и 5 лет. Сейчас они — под опекой его сестры Кэти Ричин-Бенсон. Она заявила, что мальчики — «не декорации для какой-то извращенной детской книге о горе и потере, но именно к этой роли Кури свела их жизнь».

Социальные работники зачитали в суде письма сыновей Ричинс. «Ты отняла у меня папу исключительно из жадности, и тебе было наплевать на всех, кроме самой себя и твоих дурацких бойфрендов», — написал ее средний сын (сейчас ему 11 лет). Мальчик вынужден был исполнять заботиться о своем младшем брате, так как мама не занималась ими.

Старший сын (сейчас ему 13 лет) тоже рассказал, что ему приходилось заботиться о братьях. По его словам, мать зачастую запирала его в комнате, когда она пила алкоголь.

Ричинс, отказавшаяся давать показания во время судебного разбирательства, перед вынесением приговора выступила с 30-минутным заявлением, обращенном к своим сыновья.

«Как бы сильно вас не заставляли думать, что ваш папа был убит, что я отняла его у вас, это совсем не так. Полная ложь», — приводит CNN слова Ричинс.

«Я знаю, что сегодня вы не хотите разговаривать со мной и ненавидите меня. Это нормально. Когда вы будете готовы, я буду рядом», — сказала она.

Защита просила приговорить Ричинс к более мягкому сроку, аргументируя это тем, что в будущем ее дети могут захотеть отношений со своей матерью. Близкие Кури Ричинс тоже просили о менее суровом наказании: некоторые из них, например ее брат Ронни Дарден, настаивали на ее невиновности.
Адвокаты Ричинс намерены обжаловать приговор.

Суть дела

По версии следствия, 36-летняя агент по недвижимости Кури Ричинс имела долги на миллионы долларов и планировала жизнь с другим мужчиной. Она заключила несколько договоров о страховании жизни своего мужа (он сам об этом не знал) и ошибочно считала, что получит более $4 млн в наследство после его смерти.

Эрик Ричинс умер 4 марта 2022 года, выпив приготовленный женой коктейль. Причиной смерти оказалась передозировка фентанилом. Спустя год Кури Ричинс выпустила детскую книгу «Ты со мной?» о мальчике, чей отец умер, а 8 мая 2023 года полиция задержала ее по подозрению в убийстве мужа.

Ричинс отказалась давать показания в суде, а ее защита не стала звать свидетелей. Адвокаты женщины говорили, что они убеждены в том, что обвинение не предоставило достаточно доказательств. Защита Ричинс настаивала, что ее муж был зависим от обезболивающих, но когда Эрик умер, она сказала полицейским, что он не замечен в употреблении наркотиков.

В марте 2026 суд присяжных признал Кури Ричардс виновной по всем пунктам: убийство, покушение на убийство (она пыталась отравить своего мужа 14 февраля 2022 года, но он выжил) и мошенничество. Ее ожидает отдельный суд по другим финансовым обвинениям.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать