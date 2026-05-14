В США автор детской книги о преодолении горя приговорена к пожизненному сроку за убийство мужа

Объявляя приговор, судья Ричард Мразик сказал, что Ричинс «слишком опасна, чтобы когда бы то ни было быть на свободе». Вынесение приговора пришлось на день рождения ее мужа Эрика — в среду 13 мая ему исполнилось бы 44 года.

Что говорили в суде члены семьи

В суде выступил свекр женщины Юджин Ричинс. Он просил судью приговорить ее к пожизненному сроку, чтобы защитить ее детей, передает Associated Press. «Этот приговор очень важен, чтобы трем сыновьям Эрика никогда не приходилось жить в страхе, что человек, ответственный за смерть их отца, может навредить и им», — сказал он.

Детям Ричинсов на момент гибели Эрика было 9, 7 и 5 лет. Сейчас они — под опекой его сестры Кэти Ричин-Бенсон. Она заявила, что мальчики — «не декорации для какой-то извращенной детской книге о горе и потере, но именно к этой роли Кури свела их жизнь».

Социальные работники зачитали в суде письма сыновей Ричинс. «Ты отняла у меня папу исключительно из жадности, и тебе было наплевать на всех, кроме самой себя и твоих дурацких бойфрендов», — написал ее средний сын (сейчас ему 11 лет). Мальчик вынужден был исполнять заботиться о своем младшем брате, так как мама не занималась ими.

Старший сын (сейчас ему 13 лет) тоже рассказал, что ему приходилось заботиться о братьях. По его словам, мать зачастую запирала его в комнате, когда она пила алкоголь.

Ричинс, отказавшаяся давать показания во время судебного разбирательства, перед вынесением приговора выступила с 30-минутным заявлением, обращенном к своим сыновья.

«Как бы сильно вас не заставляли думать, что ваш папа был убит, что я отняла его у вас, это совсем не так. Полная ложь», — приводит CNN слова Ричинс.

«Я знаю, что сегодня вы не хотите разговаривать со мной и ненавидите меня. Это нормально. Когда вы будете готовы, я буду рядом», — сказала она.

Защита просила приговорить Ричинс к более мягкому сроку, аргументируя это тем, что в будущем ее дети могут захотеть отношений со своей матерью. Близкие Кури Ричинс тоже просили о менее суровом наказании: некоторые из них, например ее брат Ронни Дарден, настаивали на ее невиновности.

Адвокаты Ричинс намерены обжаловать приговор.

Суть дела

По версии следствия, 36-летняя агент по недвижимости Кури Ричинс имела долги на миллионы долларов и планировала жизнь с другим мужчиной. Она заключила несколько договоров о страховании жизни своего мужа (он сам об этом не знал) и ошибочно считала, что получит более $4 млн в наследство после его смерти.

Эрик Ричинс умер 4 марта 2022 года, выпив приготовленный женой коктейль. Причиной смерти оказалась передозировка фентанилом. Спустя год Кури Ричинс выпустила детскую книгу «Ты со мной?» о мальчике, чей отец умер, а 8 мая 2023 года полиция задержала ее по подозрению в убийстве мужа.

Ричинс отказалась давать показания в суде, а ее защита не стала звать свидетелей. Адвокаты женщины говорили, что они убеждены в том, что обвинение не предоставило достаточно доказательств. Защита Ричинс настаивала, что ее муж был зависим от обезболивающих, но когда Эрик умер, она сказала полицейским, что он не замечен в употреблении наркотиков.

В марте 2026 суд присяжных признал Кури Ричардс виновной по всем пунктам: убийство, покушение на убийство (она пыталась отравить своего мужа 14 февраля 2022 года, но он выжил) и мошенничество. Ее ожидает отдельный суд по другим финансовым обвинениям.