Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак арестован по делу об отмывании денег

В случае внесения залога Ермака обязали не отлучаться из Киева, сдать загранпаспорта, воздержаться от общения с рядом лиц, проходящих по этому делу, в том числе с Тимуром Миндичем, бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым и гадалкой Вероникой Аникеевой.

«У меня нет таких денег», — заявил Ермак в суде. Вместе с тем он сказал, что у него «достаточно друзей, знакомых», и выразил надежду, что «они смогут помочь в этом».

«Как человек, который остался в Киеве, в Офисе президента 24 февраля 2022 года, когда многие говорили, что Киев падет за пару часов, за несколько дней… я достаточно сильный человек», — добавил он, комментируя вероятность оказаться в тюремной камере.

Ермак также повторил, что отвергает любые обвинения.

На протяжении пяти дней защита экс-чиновника может подать апелляцию на решение суда.

В четверг судья зачитал только резолютивную часть своего решения. Полный текст, из которого можно будет сделать вывод о мотивации такого решения, как ожидается, огласят 18 мая.

Первоначально прокуратура просила заключить Ермака под арест с альтернативой в виде залога в 180 млн гривен.

Адвокат Игорь Фомин просил суд отпустить Ермака под залог и сумму его определить «в пределах предусмотренных законом, а не в пределах исключительных».

«Это нужен джип с деньгами, 180 миллионов… Единственный аргумент, которым обосновывают эту сумму залога, — это образ жизни Ермака, который свидетельствует, что у него много денег. Что имел в виду прокурор? Эти шесть лет, которые Ермак пробыл в бункере? Этот образ жизни?», — заявил на заседании адвокат Фомин (цитата по «Суспiльне»).

Ермак накануне заявил, что у него нет 180 миллионов гривен, а есть «только то, что указано в декларации» — «Мерседес» 2019 года выпуска и 3-комнатная квартира в центре Киева.

11 мая антикоррупционные органы Украины объявили, что Ермаку предъявлено подозрение по статье о легализации имущества, полученного преступным путем.

По версии НАБУ и САП, Ермак — вместе с группой бизнесменов и политиков, среди которых упоминаются Тимур Миндич и бывший вице-премьер Алексей Чернышев, — мог участвовать в схеме отмывания около 460 млн гривен (примерно 10,5 млн долларов) через строительство элитного жилья под Киевом.

Следствие считает, что с 2021 по 2025 год деньги незаконного происхождения вкладывались в строительство четырех резиденций в коттеджном поселке «Династия», а Ермак должен был стать владельцем одной из них.

Ермак отвергает все обвинения прокуратуры. Отвечая на запрос украинского издания «Левый берег», он сказал, что предъявленные ему обвинения стали следствием «публичного давления на правоохранительные органы».

Как избирали меру пресечения

Ермак перед заседанием суда по избранию меры пресечения сказал, что ожидает «справедливого и честного правосудия, независимого».

«Вы знаете, я же здесь с самого начала полномасштабного вторжения, поэтому... Страна в войне. Собран. Нормально (чувствую себя. – Ред.)», — заявил он корреспондентке Украинской службы Би-би-си.

Заседание по избранию меры пресечения экс-главе офиса Зеленского продолжалось несколько дней. Во вторник защита попросила больше времени на ознакомление с материалами дела, поскольку, как заявил адвокат Игорь Фомин, в деле 16 томов по 250 страниц.

Во вторник и среду в суде выступило обвинение и прослушали часть материалов, передавали украинские СМИ.

Прокурор, в частности, заявила, что Ермак может скрыться от органов досудебного расследования, поскольку имеет профессиональные и социальные связи в органах власти и за пределами Украины, а также имеет несколько дипломатических паспортов.

Также прокурор рассказала, что в автомобиле водителя Ермака были найдены бумаги с планами по назначениям на руководящие должности в Службе безопасности Украины.

Кроме того, на заседании суда во вторник было заявлено, что Ермак, вероятно, советовался о назначениях на государственные должности с женщиной, записанной как «Вероника Феншуй». Ей. по данным правоохранителей, Ермак присылал даты рождения кандидатов. В частности, по версии следствия, именно так могли назначить в Офис президента Украины Олега Татарова.

Увольнение Ермака

Ермак занимал должность главы Офиса президента Украины более пяти лет и считался одним из ближайших соратников Владимира Зеленского.

Он был уволен с этого поста в конце ноября прошлого года в разгар «Миндичгейта» — масштабного коррупционного скандала вокруг госкомпании «Энергоатом», в центре которого оказался друг и бывший бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич.

Утром в день увольнения НАБУ провело обыски дома у Ермака, но подозрение ему тогда не предъявили. Сам он заявлял, что считает себя «честным и порядочным человеком».

В марте этого года Ермак получил должность в Национальной ассоциации адвокатов — он возглавил комитет по защите пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.