В программе напомнили, что бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга также однажды ездила в Москву на празднование 9 мая, но это не принесло ей особого успеха. Раев сказал, что сейчас она не особенно этому рада и что ей очень не хочется вспоминать тот момент.

«Ну да, именно так всё и происходило. Мы видели, что Россия идёт не по пути демократии. Она идёт по пути капитализма, да, но не демократии. Думаю, мы немного пережили это в своё время, потому что всё, что сейчас происходит в Украине, можно было очень легко предсказать», — сказал Радев.

Полковник согласился с тем, что после Грузии стало совершенно ясно, в каком направлении будет двигаться Россия, что она готова применить силу. В 2008 году это произошло в Грузии.

«После той войны Россия поняла, что её армия бесполезна. Она прошла масштабную модернизацию, а затем в 2014 году мы увидели следующий шаг, где ей удалось добиться успеха, потому что все замолчали. Вот в чём дело — если не остановить агрессора, то подстрекаешь его к дальнейшим действиям, и, к сожалению, именно это и произошло», — отметил Раев.