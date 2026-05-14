«Новое единство» снова может оказаться в правительстве: тогда из-за чего раскол?

14 мая, 2026 08:43

Ядром нового правительства могли бы стать находящиеся сейчас в оппозиции Сейма "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение, а также, возможно, Союз зеленых и крестьян (СЗК), который в настоящее время входит в правительственную коалицию, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 сопредседатель правления ОС, депутат Сейма Эдвардс Смилтенс.

Он предполагает, что такое ядро может сформироваться после консультаций с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Смилтенс отметил, что для обеспечения большинства в парламенте необходим четвертый партнер, и им могло бы стать "Новое Единство", но при условии, что "это больше не Эвика Силиня и "Новое Единство" больше не возглавляет правительство".

Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию "Прогрессивные" в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства.

После встречи с премьер-министром руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта - отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству.

Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть.

Шуваев отметил, что до выборов осталось пять месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности.

Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и на проблемы в отрасли. В свою очередь Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и пытаясь не допустить втягивания вооруженных сил в политические игры.

Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

