Телефон Краузе выключен.

В рамках так называемого дела лесопромышленников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) по поручению прокуратуры сегодня утром задержало министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и бывшего госсекретаря Министерства земледелия, ныне руководителя Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса, подтвердили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Краузе и Кронбергс задержаны на время проведения процессуальных действий.

Министр экономики Виктор Валайнис (ZZS) подтвердил агентству LETA задержание Краузе.

KNAB подтвердил агентству LETA, что сегодня KNAB оказывает поддержку прокуратуре в проведении процессуальных действий. Учитывая, что уголовное дело, в рамках которого сегодня проводятся соответствующие действия, возбуждено прокуратурой, KNAB просит направлять все вопросы, представляющие интерес, в прокуратуру.

Телефоны как Краузе, так и бывшего государственного секретаря Министерства сельского хозяйства (МЗ), нынешнего главы Государственной канцелярии Райвья Кронберга отключены.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что "не потерпит тени подозрения над министрами".

Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Как уже сообщалось, Государственный контроль планировал в среду ознакомить общественность с результатами ревизии эффективности надзора за АО «Латвийские государственные леса» (LVM), однако из-за жалобы, поданной МЗ, этого не произошло.

В ходе ревизии были оценены процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования государственных ресурсов, и она связана с так называемым делом о поддержке лесопромышленников.

20 ноября прошлого года в Генеральной прокуратуре была начата проверка, в ходе которой была установлена вероятность совершения преступных деяний при исполнении служебных обязанностей государственных должностных лиц в связи с незаконным предоставлением поддержки лесопромышленникам путем корректировки цен в долгосрочных договорах LVM. В связи с этим в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело о преступлениях, предусмотренных разделом Уголовного кодекса «Преступления при исполнении служебных обязанностей государственных должностных лиц».

В свою очередь, Краузе утверждал, что в ходе служебной проверки, проведенной Министерством сельского хозяйства, не было установлено, что государству был нанесен ущерб в результате оказания поддержки лесопромышленникам в 2023 году.

Реакция Союза зеленых и крестьян

«Нам известно, что сегодня утром представители правоохранительных органов задержали министра сельского хозяйства Арманда Краузе», — сообщил порталу nra.lv министр экономики Виктор Валайнис, добавив, что у ZZS нет более подробной информации.

«ZZS не позволит втянуть себя в политические игры, полностью доверяем работе правоохранительных органов Латвии и не будем делать выводов о том, почему это происходит именно сегодня, когда Сейм готовится голосовать за отставку Силины, а мы в 12:30 объявим нашего кандидата в премьер-министры. Примем, что это совпадение.

Увидимся в 12:30, когда мы объявим нашего кандидата», — сказал Виктор Валайнис.

УТОЧНЕНИЕ

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян, СЗК), сообщили агентству ЛЕТА очевидцы.



Как сообщалось, Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель Государственной канцелярии Райвис Кронбергс были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий.

После новостей о задержании бывшего министра сельского хозяйства Арманда Краузе, он сам выступил с заявлением и видеообращением, в котором опроверг эту информацию. Краузе подчеркивает, что он не был задержан, и заявляет, что это «полная чушь».

В своем заявлении Краузе поясняет, что активно сотрудничает с правоохранительными органами, откликнувшимися на его обращение в Генеральную прокуратуру. В соответствии с этим обращением возбуждено уголовное дело. Краузе также подчеркивает, что работал с соответствующими органами, и утро было посвящено обсуждению необходимых вопросов, связанных с этим уголовным делом.

Краузе выражает сожаление по поводу того, что премьер-министр Эвика Силина предпочла поверить слухам, а не сосредоточиться на фактах. Он также подтверждает, что продолжит исполнять свои обязанности в Сейме, а также работать на благо латвийских фермеров и национальной экономики.

«Я продолжу работать, и я считаю, что Эвика Силина поступила крайне неправильно, руководствуясь слухами. Это также одна из главных причин провала этого правительства — премьер-министр прислушалась к слухам, а не к фактам, что привело ко многим проблемам в стране», - отмечает Краузе.