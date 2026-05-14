Šodien esmu pieņēmusi smagu, bet godīgu lēmumu - atkāpties no Ministru prezidentes amata.



Mana prioritāte tagad un vienmēr ir bijusi Latvijas cilvēku labklājība un drošība. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Un mana atbildība sabiedrības priekšā ir pāri visam.… — Evika Siliņa (@EvikaSilina) May 14, 2026

"Сегодня я приняла тяжёлое, но честное решение — уйти с поста премьер-министра.

Моим приоритетом сейчас и всегда было благополучие и безопасность людей Латвии. Партии и коалиции меняются, а Латвия остаётся. Моя ответственность перед обществом привыше всего.

В данный момент политическая зависть и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью. Увидев сильного и профессионального кандидата на пост министра обороны, политические пустословы вместо решения выбрали кризис.

Я всегда ответственно относилась к своим коалиционным партнёрам. Однако моя ответственность перед обществом ещё выше. Я возглавляла это правительство, потому что людям была нужна стабильность. Я удерживала вместе очень разные политические силы, потому что моей задачей было обеспечить движение государства вперёд.

Спасибо всем, кто мне доверял, сотрудничал и также обоснованно критиковал.

Я ухожу в отставку, но не сдаюсь. И я никуда не ухожу", - заявила она.