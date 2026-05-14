Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Едите гречку, шпинат и орехи, а железо всё равно низкое? Эксперты объяснили, где может быть ловушка

Редакция PRESS 14 мая, 2026 12:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда человек честно старается питаться «правильно»: добавляет в рацион каши, зелень, бобовые, орехи, яйца, семечки — а анализы всё равно показывают, что с железом не всё идеально.

И вот здесь начинается самое интересное. Проблема может быть не только в том, сколько железа лежит на тарелке. Важнее — сколько из него организм вообще сумеет забрать.

Железо бывает разным. Из мяса и птицы организм получает гемовое железо — оно усваивается легче. В растительных продуктах железо тоже есть, но оно относится к другой форме, и с ним организм ведёт себя капризнее.

Поэтому тарелка с «полезными продуктами» сама по себе ещё не гарантия. Можно есть фасоль, чечевицу, тофу, овсянку, орехи, семечки и зелень, но при этом терять часть пользы из-за сочетаний на столе.

Главный союзник здесь — витамин C. Если рядом с продуктами, богатыми железом, появляются томаты, перец, ягоды, брокколи или другие источники витамина C, усвоение может быть лучше. Поэтому тофу с помидорами, овсянка с ягодами или чечевица с овощами — это не просто «красиво и полезно», а вполне логичная комбинация.

А вот чай и кофе могут сыграть против вас, если пить их сразу вместе с едой. В них есть вещества, которые мешают усвоению железа. То же касается некоторых сочетаний с молочными продуктами: кальций может конкурировать с железом за внимание организма.

Именно поэтому один и тот же завтрак может работать по-разному. Овсянка с ягодами и семенами — хороший вариант. Но если сразу запить её крепким чаем, часть эффекта можно потерять.

Эксперты советуют думать не одной «волшебной» добавкой, а слоями. Утром — овсянка, ягоды, семена льна. Днём — чечевица, фасоль или нут с овощами. В перекус — кешью, сухофрукты, хумус с морковью. Вечером — яйца, зелень, брокколи, тофу, бурый рис или паста с бобовыми.

Женщинам до менопаузы обычно нужно больше железа, чем мужчинам и женщинам после менопаузы. Поэтому усталость, слабость, бледность, одышка при обычной нагрузке или постоянное ощущение «батарейка села» — не повод героически пить ещё одну чашку кофе. Иногда это повод сдать анализы и поговорить с врачом.

 «Есть больше железа» не всегда означает «получить больше железа». Иногда решает не размер порции, а соседство на тарелке — и то, что вы пьёте во время обеда.

Получается почти кухонная арифметика: фасоль плюс перец — хорошо. Овсянка плюс ягоды — хорошо. Чечевица плюс зелень — хорошо. А вот "железный" обед плюс чай сразу после него — уже не такая блестящая идея.

И если показатели железа упрямо не радуют, начинать можно не с паники, а с простого вопроса: организм действительно получает шанс это железо усвоить?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать