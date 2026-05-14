Ни сами политики, ни общество не ожидают от нового правительства вау-эффекта: политолог (1)

Редакция PRESS 14 мая, 2026 14:48

Новости Латвии 1 комментариев

Формирование нового правительства в большой степени будет зависеть от президента Эдгара Ринкевича, заявила агентству LETA политолог, лектор факультета социальных наук Рижского университета Страдиня Лелде Метла-Розентале.

По её словам, если Ринкевичу удастся создать нарратив, что с формированием нового правительства и способностью договориться партии продемонстрируют свою ответственность перед государством, народом, его будущим и безопасностью, и если это послание будет сформулировано точно, а партии почувствуют давление, то, возможно, им удастся достичь согласия.

В такой ситуации партии могли бы считать, что это станет фактором успеха в предвыборной борьбе, и им удастся сформировать правительство, считает политолог.

Однако существуют и тормозящие факторы, которые могут осложнить процесс создания правительства. Например, потенциальным участникам правительства — «Национальному объединению», «Объединённому списку» и Союзу зелёных и крестьян (СЗК) — приходится претендовать на схожий электорат. Поэтому для партий важно быть главными в этом процессе, получить пост премьер-министра и тем самым продемонстрировать избирателям свою силу.

Возможно, эту проблему удалось бы решить, введя должности заместителей премьер-министра.

Политолог признала, что между политической элитой и обществом сложилось недоверие, а предыдущее правительство под руководством «Нового единства» (JV) долгое время не могло конструктивно работать. Поэтому трудно представить, что пост премьер-министра снова будет предложен представителю JV.

Учитывая критику со стороны других коалиционных партнёров в адрес JV, сложно представить, как потенциальные партнёры по сотрудничеству могли бы договориться, чтобы правительство возглавлял тот же политический сила, что и раньше. Таким образом, выбор, скорее всего, падёт на одну из других политических сил, считает Метла-Розентале.

В свою очередь, дальнейшая политическая карьера премьер-министра Эвики Силини (JV) в большой степени будет зависеть от соотношения сил внутри партии.

В JV есть блок сторонников Силини — её команда, которая активно её поддерживает (это видно и публично). Однако существует и другой блок внутри партии, который считает, что необходимы перемены, и на следующих парламентских выборах следует выдвинуть другого кандидата на пост премьер-министра.

Поэтому часть членов JV предпочла бы, чтобы кандидатом от партии на пост премьера стал новый человек, который до сих пор не был активно вовлечён в партийную работу, либо, наоборот, очень опытный кандидат, способный сплотить членов партии, пояснила Метла-Розентале.

Она отметила, что ни сами политики, ни общество не ожидают от нового правительства какого-то огромного эффекта, однако нужна хотя бы уверенность, что вопросы безопасности будут урегулированы.

Как сообщалось, в четверг Силиня объявила об отставке с поста главы правительства. Такое решение было принято после разногласий с входящими в коалицию «Прогрессивными», которые в среду призвали президента начать консультации по формированию нового правительства.

«Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации есть два варианта: отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.

Премьер в среду после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предлагала им продолжить сотрудничество.

В свою очередь, входящий в коалицию Союз зелёных и крестьян (СЗК) уже в среду заявил, что после решения «Прогрессивных» правительство Силини фактически пало. СЗК считает, что сейчас все выиграют от формирования нового правительства.

Комментарии (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

