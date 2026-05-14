По её словам, если Ринкевичу удастся создать нарратив, что с формированием нового правительства и способностью договориться партии продемонстрируют свою ответственность перед государством, народом, его будущим и безопасностью, и если это послание будет сформулировано точно, а партии почувствуют давление, то, возможно, им удастся достичь согласия.

В такой ситуации партии могли бы считать, что это станет фактором успеха в предвыборной борьбе, и им удастся сформировать правительство, считает политолог.

Однако существуют и тормозящие факторы, которые могут осложнить процесс создания правительства. Например, потенциальным участникам правительства — «Национальному объединению», «Объединённому списку» и Союзу зелёных и крестьян (СЗК) — приходится претендовать на схожий электорат. Поэтому для партий важно быть главными в этом процессе, получить пост премьер-министра и тем самым продемонстрировать избирателям свою силу.

Возможно, эту проблему удалось бы решить, введя должности заместителей премьер-министра.

Политолог признала, что между политической элитой и обществом сложилось недоверие, а предыдущее правительство под руководством «Нового единства» (JV) долгое время не могло конструктивно работать. Поэтому трудно представить, что пост премьер-министра снова будет предложен представителю JV.

Учитывая критику со стороны других коалиционных партнёров в адрес JV, сложно представить, как потенциальные партнёры по сотрудничеству могли бы договориться, чтобы правительство возглавлял тот же политический сила, что и раньше. Таким образом, выбор, скорее всего, падёт на одну из других политических сил, считает Метла-Розентале.

В свою очередь, дальнейшая политическая карьера премьер-министра Эвики Силини (JV) в большой степени будет зависеть от соотношения сил внутри партии.

В JV есть блок сторонников Силини — её команда, которая активно её поддерживает (это видно и публично). Однако существует и другой блок внутри партии, который считает, что необходимы перемены, и на следующих парламентских выборах следует выдвинуть другого кандидата на пост премьер-министра.

Поэтому часть членов JV предпочла бы, чтобы кандидатом от партии на пост премьера стал новый человек, который до сих пор не был активно вовлечён в партийную работу, либо, наоборот, очень опытный кандидат, способный сплотить членов партии, пояснила Метла-Розентале.

Она отметила, что ни сами политики, ни общество не ожидают от нового правительства какого-то огромного эффекта, однако нужна хотя бы уверенность, что вопросы безопасности будут урегулированы.

Как сообщалось, в четверг Силиня объявила об отставке с поста главы правительства. Такое решение было принято после разногласий с входящими в коалицию «Прогрессивными», которые в среду призвали президента начать консультации по формированию нового правительства.

«Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации есть два варианта: отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.

Премьер в среду после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предлагала им продолжить сотрудничество.

В свою очередь, входящий в коалицию Союз зелёных и крестьян (СЗК) уже в среду заявил, что после решения «Прогрессивных» правительство Силини фактически пало. СЗК считает, что сейчас все выиграют от формирования нового правительства.