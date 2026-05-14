Вы сами убиваете любимые вещи: эксперты назвали ошибки в стирке, из-за которых одежда стареет за месяцы

Редакция PRESS 14 мая, 2026 13:11

У многих есть такая вещь: купили красивый свитер, рубашку или футболку, носили с удовольствием, стирали как обычно — а через несколько месяцев она уже выглядит так, будто прожила тяжёлую жизнь.

Цвет стал мутнее, ткань посерела, форма поплыла, любимый джемпер больше не сидит так, как в примерочной.

И самое неприятное: виновата не всегда плохая ткань. Очень часто одежду добивает не качество, а уход.

Эксперты по текстилю и уходу за вещами напоминают: одежда не такая хрупкая, как музейный экспонат, но и не бессмертная. Каждая стирка — это нагрузка. Барабан, вода, температура, порошок, отжим — всё это постепенно забирает у ткани цвет, волокна и форму.

Первая ошибка — стирать слишком часто. Иногда вещь не нужно сразу бросать в машинку. Если пятно маленькое, его можно обработать отдельно: белая тканевая салфетка, тёплая вода, немного средства для мытья посуды — и аккуратно промокнуть. Особенно это важно для шерсти, денима и деликатных тканей, которые не любят частые стирки и жару.

Вторая ошибка — горячая вода «на всякий случай». Для многих вещей достаточно прохладной стирки. Если ярлык разрешает машинную стирку, лучше выбирать более низкую температуру, слабый отжим и меньше моющего средства. Для смешанных тканей правило простое: ориентироваться надо на самый капризный материал в составе. Если в блузке есть лён, шерсть или другая натуральная нить, именно она диктует условия.

Третья ошибка — думать, что больше порошка означает чище. На деле избыток средства может оставаться в волокнах, делать ткань жёстче, хуже вымываться и портить ощущение от вещи. Моющего средства часто нужно меньше, чем кажется.

Особенно осторожно стоит относиться к капсулам и средствам с оптическими отбеливателями. Они могут создавать эффект «ярче и белее», но при этом не столько чистят ткань, сколько покрывают волокна. Со временем вещь может начать выглядеть тусклее и хуже дышать.

Отдельная история — шерсть, кашемир и шёлк. Их лучше не бросать в машинку вместе с остальной одеждой. Шерсть и кашемир эксперты предлагают воспринимать почти как волосы: им нужна мягкая температура, мягкое средство и никакого грубого обращения. Тёплая, а не горячая вода, деликатное средство или даже мягкий шампунь, спокойное замачивание — и аккуратное полоскание.

Самый неожиданный совет звучит почти кухонно: деликатные вещи можно промывать через дуршлаг, чтобы не растягивать ткань руками. А после стирки — не выкручивать. Мокрые волокна тяжелее и слабее, поэтому грубый отжим легко растягивает вещь.

Лучше разложить свитер на полотенце, свернуть рулоном, мягко убрать лишнюю влагу, а потом сушить на другом сухом полотенце в горизонтальном положении. Если повесить мокрый джемпер на плечики, вода потянет ткань вниз — и форма может уйти вместе с ней.

И ещё один маленький трюк: пар. Иногда свитер не нужно стирать. Его можно проветрить, аккуратно отпарить и дать волокнам «ожить». Это особенно полезно для вещей, которые потеряли свежесть, но не испачкались по-настоящему.

Вывод из рекомендаций экспертов можно сделать простой: любимая одежда часто стареет не от времени, а от слишком заботливых хозяев. Мы стираем чаще, льём больше, крутим сильнее и сушим быстрее — а потом удивляемся, почему вещь сдалась через один сезон.

Иногда лучший уход — это не героическая стирка, а пауза, холодная вода, меньше средства и полотенце вместо грубого отжима.

Получается, чтобы одежда жила дольше, ей нужно не больше внимания. Ей нужно меньше насилия.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

