«Информация о моём задержании — полная чушь!» Краузе обиделся на Силиню

В своем заявлении Краузе поясняет, что активно сотрудничает с правоохранительными органами, откликнувшимися на его обращение в Генеральную прокуратуру. В соответствии с этим обращением возбуждено уголовное дело. Краузе также подчеркивает, что работал с соответствующими органами, и утро было посвящено обсуждению необходимых вопросов, связанных с этим уголовным делом.

Краузе выражает сожаление по поводу того, что премьер-министр Эвика Силина предпочла поверить слухам, а не сосредоточиться на фактах. Он также подтверждает, что продолжит исполнять свои обязанности в Сейме, а также работать на благо латвийских фермеров и национальной экономики.

«Я продолжу работать, и я считаю, что Эвика Силина поступила крайне неправильно, руководствуясь слухами. Это также одна из главных причин провала этого правительства — премьер-министр прислушалась к слухам, а не к фактам, что привело ко многим проблемам в стране», - отмечает Краузе.

Комментарий press.lv

