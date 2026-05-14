Кандидатом в премьеры от СЗК на предстоящих выборах будет Валайнис

СЗК назвал своего кандидата на пост премьер-министра сегодня в полдень на ранее запланированном мероприятии. В нем также принял участие отстраненный сегодня от должности министр земледелия Армандс Краузе.

О выдвижении Валайниса на пост премьера ранее уже объявил входящий в СЗК Крестьянский союз Латвии (КСЛ).

Валайнис с весны 2023 года занимает пост председателя правления КСЛ. Весной 2025 года он был переизбран на эту должность.

С 15 сентября 2023 года Валайнис занимает пост министра экономики.

Ранее он был депутатом Сейма нескольких созывов, а также парламентским секретарем Министерства экономики и Министерства сообщения.

Говоря о приоритетах на посту премьер-министра, Валайнис назвал увеличение финансирования для здравоохранения, повышение зарплат педагогов, развитие экономики, более эффективные реформы госуправления и сокращение бюрократии. Он отметил, что в новом Сейме СЗК не исключает сотрудничества с различными политическими силами, но не с прокремлевскими партиями.

В СЗК входят КСЛ и Латвийская социал-демократическая рабочая партия. Также СЗК сотрудничает с несколькими региональными партиями, в том числе "Латвии и Вентспилсу", Даугавпилсской краевой партией и "Честь служить Риге".