Лгут обществу, причем крайне нагло: Кулбергс пролил свет на задержание главы Госканцелярии?

Редакция PRESS 15 мая, 2026 08:43

Выбор редакции 0 комментариев

Председатель парламентской комиссии по расследованию подорожания теплоснабжения в Риге, депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" Андрис Кулбергс на страницах pietiek.com заявил, что должностные лица лгут обществу, причем кране нагло.

"Когда я инициировал создание парламентской следственной комиссии (PIK) Сейма, Latvenergo прислало мне письмо, в котором утверждало, что никакого тепла они не выбрасывали. Нисколько. Ноль мегаватт. Rīgas Siltums опубликовал сказку, что это выбрасываемое в небо остаточное тепло — миф, его не существует, а Кулбергс якобы рассказывает вам глупости.

Немного позже выяснилось, что было выброшено в атмосферу сотни тысяч мегаватт полезной энергии стоимостью в десятки миллионов евро. Эти данные мы получили в рамках работы PIK, их подтвердила Государственная контрольная служба. После этого песня резко поменялась, и теперь эта же компания восхваляет Госконтроль за то, что он «открыл им глаза».

Сегодня я хочу показать вам, как именно выглядит должностное лицо, которое на заседании парламентской следственной комиссии ловят на лжи.

Для расследования мне важно установить, как долго учреждения и должностные лица знали о расточительстве тепла и ничего не делали. Бездействие должностных лиц, которое приводит к значительным убыткам, является уголовно наказуемым деянием.

На прошлой неделе на заседание PIK мы пригласили действующий совет Rīgas Siltums (RS). Его председатель Евгений Белезяк находится в должности уже шестой год — весь тот период, который расследует комиссия по расточительству тепла.

На вопрос, когда именно Евгений Белезяк узнал, что в Риге происходит масштабное расточительство тепла, сначала последовали попытки уйти от темы. Когда я настоял на конкретном ответе, он был следующим: должностное лицо Евгений Белезяк за все шесть лет пребывания в совете компании ничего не знал о происходящем в возглавляемом им предприятии, ничего не понимал и впервые узнал о расточительстве тепла только из газет, когда эта информация была опубликована 29 сентября 2023 года.

Я проделал большую работу, изучив все материалы и информацию, запрошенную PIK. И что я там вижу? Тот самый председатель совета RS Белезяк уже 11 января 2023 года на заседании совета информирует его, что правление направило письмо учреждениям по вопросу выброса тепла. И что написано в этом письме?

Ну хорошо, возможно, никто не прочитал письмо и пропустил такую «мелочь», как расточительство тепла стоимостью в десятки миллионов. Но что дальше написано в том же протоколе?

Сам уволенный бывший председатель правления RS И. Петерсонс (который годами сопротивлялся изменениям на рынке тепла, защищая интересы частных щеповых котельных) уже 11 января 2023 года написал совершенно чёткие вещи: выбрасывать тепло в атмосферу — плохо, производить его вдвойне — ещё хуже, и нужно найти решение.

А внизу стоят подписи всех наших «ничего не знающих» должностных лиц — Белезяк, Паегле, Кронберг. Обратите внимание, что членом совета RS в то время был хорошо известный высокопоставленный государственный чиновник Райвис Кронбергс (нынешний руководитель Государственной канцелярии), который, судя по протоколам, ни разу не появился на заседаниях совета, но зарплату исправно получал.

В этот момент я уже не делаю политических заявлений, а предъявляю вам проверяемые факты о том, как председатель совета Rīgas Siltums спокойно продолжает лгать латвийскому обществу. Напомню, что в отопительном сезоне 2022–2023 годов все латвийские налогоплательщики скинулись на 200 миллионов евро поддержки Rīgas Siltums. Из государственного бюджета — да, это оплатили и жители регионов.

Все эти должностные лица знали об этом и продолжали бездействовать.

На самом деле эта проблема ещё более давняя, просто мне удалось найти лишь некоторые документы. Рижский мэр Виестурс Клейнбергс, министр экономики Викторс Валайнис и Андрис Графс будут делать вид, что не видели это видео с лгущим на PIK должностным лицом. Я обратился с заявлением в прокуратуру. Я ожидаю, что прокуратуре Латвийской Республики всё-таки удастся его посмотреть".

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

