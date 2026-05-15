Лгут обществу, причем крайне нагло: Кулбергс пролил свет на задержание главы Госканцелярии?

"Когда я инициировал создание парламентской следственной комиссии (PIK) Сейма, Latvenergo прислало мне письмо, в котором утверждало, что никакого тепла они не выбрасывали. Нисколько. Ноль мегаватт. Rīgas Siltums опубликовал сказку, что это выбрасываемое в небо остаточное тепло — миф, его не существует, а Кулбергс якобы рассказывает вам глупости.

Немного позже выяснилось, что было выброшено в атмосферу сотни тысяч мегаватт полезной энергии стоимостью в десятки миллионов евро. Эти данные мы получили в рамках работы PIK, их подтвердила Государственная контрольная служба. После этого песня резко поменялась, и теперь эта же компания восхваляет Госконтроль за то, что он «открыл им глаза».

Сегодня я хочу показать вам, как именно выглядит должностное лицо, которое на заседании парламентской следственной комиссии ловят на лжи.

Для расследования мне важно установить, как долго учреждения и должностные лица знали о расточительстве тепла и ничего не делали. Бездействие должностных лиц, которое приводит к значительным убыткам, является уголовно наказуемым деянием.

На прошлой неделе на заседание PIK мы пригласили действующий совет Rīgas Siltums (RS). Его председатель Евгений Белезяк находится в должности уже шестой год — весь тот период, который расследует комиссия по расточительству тепла.

На вопрос, когда именно Евгений Белезяк узнал, что в Риге происходит масштабное расточительство тепла, сначала последовали попытки уйти от темы. Когда я настоял на конкретном ответе, он был следующим: должностное лицо Евгений Белезяк за все шесть лет пребывания в совете компании ничего не знал о происходящем в возглавляемом им предприятии, ничего не понимал и впервые узнал о расточительстве тепла только из газет, когда эта информация была опубликована 29 сентября 2023 года.

Я проделал большую работу, изучив все материалы и информацию, запрошенную PIK. И что я там вижу? Тот самый председатель совета RS Белезяк уже 11 января 2023 года на заседании совета информирует его, что правление направило письмо учреждениям по вопросу выброса тепла. И что написано в этом письме?

Ну хорошо, возможно, никто не прочитал письмо и пропустил такую «мелочь», как расточительство тепла стоимостью в десятки миллионов. Но что дальше написано в том же протоколе?

Сам уволенный бывший председатель правления RS И. Петерсонс (который годами сопротивлялся изменениям на рынке тепла, защищая интересы частных щеповых котельных) уже 11 января 2023 года написал совершенно чёткие вещи: выбрасывать тепло в атмосферу — плохо, производить его вдвойне — ещё хуже, и нужно найти решение.

А внизу стоят подписи всех наших «ничего не знающих» должностных лиц — Белезяк, Паегле, Кронберг. Обратите внимание, что членом совета RS в то время был хорошо известный высокопоставленный государственный чиновник Райвис Кронбергс (нынешний руководитель Государственной канцелярии), который, судя по протоколам, ни разу не появился на заседаниях совета, но зарплату исправно получал.

В этот момент я уже не делаю политических заявлений, а предъявляю вам проверяемые факты о том, как председатель совета Rīgas Siltums спокойно продолжает лгать латвийскому обществу. Напомню, что в отопительном сезоне 2022–2023 годов все латвийские налогоплательщики скинулись на 200 миллионов евро поддержки Rīgas Siltums. Из государственного бюджета — да, это оплатили и жители регионов.

Все эти должностные лица знали об этом и продолжали бездействовать.

На самом деле эта проблема ещё более давняя, просто мне удалось найти лишь некоторые документы. Рижский мэр Виестурс Клейнбергс, министр экономики Викторс Валайнис и Андрис Графс будут делать вид, что не видели это видео с лгущим на PIK должностным лицом. Я обратился с заявлением в прокуратуру. Я ожидаю, что прокуратуре Латвийской Республики всё-таки удастся его посмотреть".