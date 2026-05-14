Пришло лето? Прогноз погоды на пятницу

Ближайшей ночью будет преимущественно малооблачно, в начале ночи в западной и центральной частях страны местами пройдут кратковременный дождь. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха понизится до +2…+9 градусов.

Днём солнце временами будут закрывать облака, в восточной части страны ожидается более облачная погода. Местами в Курземе возможен кратковременный дождь и гроза, дождь также прогнозируется в районах у границы с Россией.

Ветер будет слабым. Воздух прогреется до +17…+22 градусов, но в восточных районах и на части побережья — лишь до +12…+16 градусов.

В Риге в пятницу — небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Ночью температура опустится до +7…+9 градусов, днём термометры покажут +21 градус. Прохладнее будет в северных районах города, где ожидается морской бриз.