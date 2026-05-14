В Токио открыли лабораторию без людей: медицинские опыты теперь делают роботы

Сейчас их около десяти. Среди них — Maholo LabDroid, гуманоидный робот с двумя руками, который может работать с реагентами, образцами и лабораторным оборудованием.

Он не варит кофе учёным и не катает пробирки для красоты. Робот выполняет тонкие лабораторные процедуры — те самые повторяемые операции, где важны точность, стерильность и отсутствие человеческой ошибки.

Пока это не замена всей медицине. Но замах впечатляет: центр хочет автоматизировать почти весь исследовательский цикл — от идеи и гипотезы до проверки результата.

К 2040 году число роботов в таком центре планируют довести примерно до 2000.

Самое странное в этой новости даже не то, что роботы пришли в лабораторию. Они там уже давно помогают.

Теперь лаборатория всё больше похожа на место, где человек не стоит у стола с пробиркой, а задаёт направление системе, которая сама проверяет, смешивает, выращивает клетки и фиксирует результат.

Если раньше роботы заменяли руки на заводе, теперь они начинают заменять руки в науке.