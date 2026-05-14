Си пригрозил Дональду Трампу конфликтом из-за Тайваня

© Deutsche Welle 14 мая, 2026 16:02

Мир 0 комментариев

Председатель КНР Си в ходе встречи с президентом США Трампом в Пекине назвал тайваньский вопрос важнейшим в китайско-американских отношениях и пригрозил конфликтом без "правильного подхода" к этой теме.

В случае отсутствия у Вашингтона "правильного подхода" к ситуации вокруг Тайваня между Китаем и США могут произойти "столкновения и даже конфликты", что поставит отношения между Китаем и США в крайне опасное положение. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с американским президентом Дональдом Трампом в четверг, 14 мая, передает китайское агентство "Синьхуа".

При этом Си назвал тайваньский вопрос важнейшим в китайско-американских отношениях. Пекин считает Тайвань, где у власти находится демократическое правительство, частью Китая. Сам же Тайвань настаивает на своей независимости. США не поддерживают официальные дипломатические отношения с Тайванем, однако осуществляют поставки туда вооружений.

По мнению ряда наблюдателей, Китай стремится уменьшить влияние США в регионах, которые Пекин рассматривает как стратегически важные для себя, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В последние месяцы КНР усилила военную активность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, где у нее обострились и без того напряженные отношения с Филиппинами из-за взаимных территориальных претензий.

Дональд Трамп прибыл в Китай с рабочим визитом 13 мая. В поездке его сопровождают сын Эрик, а также высокопоставленные бизнесмены, в том числе основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг.

США надеются заключить с КНР несколько экономических соглашений в таких ​​сферах, как авиация, сельское хозяйство и энергетика.

Что касается других тем, то, кроме Тайваня, лидеры двух стран, как ожидается, обсудят тарифный спор между Вашингтоном и Пекином, а также войну США и Израиля против Ирана.

Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на конец марта, но был отложен из-за войны с Ираном. С председателм КНР Си Цзиньпином американский лидер уже встречался в октябре на саммите АТЭС в Южной Корее, это были их первые за последние шесть лет переговоры. В последний раз президент США посещал Пекин в 2017 году - это тоже был Трамп во время его первого президентского срока.

