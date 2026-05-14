Климатологи убрали самый страшный сценарий потепления

Из нового набора сценариев, которые используются для моделирования будущего климата, исчез RCP8.5 — тот самый жёсткий вариант, где человечество резко наращивает сжигание ископаемого топлива, особенно угля, а планета уходит в крайне тяжёлое потепление.

Годами этот сценарий появлялся в исследованиях, политике и медиа как мрачная картина будущего. Но у него была проблема: он всё хуже совпадал с реальностью.

RCP8.5 фактически предполагал мир, где уголь снова идёт в огромный рост, выбросы CO2 резко увеличиваются, а человечество будто специально выбирает самый грязный путь. Но сейчас глобальные выбросы скорее держатся около рекордного плато, чем улетают вверх по такой траектории.

Поэтому климатологи обновляют набор сценариев: самый экстремальный вариант больше не стоит в центре картины будущего. Об этом уже пишут профильные обозреватели и научно-политические площадки, а спор вокруг RCP8.5 идёт давно: одни считали его полезным стресс-тестом, другие — слишком часто ошибочно подавали как “обычный ход событий”.

Но это не означает, что климатический риск исчез.

Даже без старого сценария остаётся возможность потепления выше 3°C, а вместе с ним — больше волн жары, засух, ливней, давления на сельское хозяйство, таяния льдов и роста уровня моря. Новость не в том, что стало безопасно. Новость в том, что самый страшный сценарий больше не считают хорошей картой вероятного будущего.

Но дверь в неприятное будущее от этого не закрылась. Просто на ней поменяли табличку: “конец света” сняли, “дорогая адаптация” оставили.