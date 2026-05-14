На кладбище нашли 5,6 миллиона пчёл — и учёные поняли, что годами искали не там

Речь идёт не о паре ульев и не о случайном рое. Учёные оценили численность этой колонии примерно в 5,6 миллиона пчёл. Это крупнейшее известное скопление наземных пчёл, когда-либо зафиксированное в мире.

Самое удивительное — они всё это время были почти на виду.

Пчёлы поселились на кладбище East Lawn в Итаке, недалеко от Корнеллского университета. Их вид — Andrena regularis, или обычные горные/земляные пчёлы. Они не строят привычные ульи, а роют отдельные норы в почве. Каждая самка делает собственный вертикальный ход, устраивает боковые камеры, складывает туда пыльцу и нектар, откладывает яйца — и закрывает вход.

Получается не улей, а огромный подземный город.

Учёные много лет замечали, что именно эти пчёлы очень активно опыляют яблоневые сады Корнеллского университета. Но откуда их столько берётся, оставалось загадкой. Ответ случайно нашла сотрудница энтомологической лаборатории Рэйчел Фордис: она проходила через кладбище по дороге на работу и увидела вокруг себя настоящий пчелиный вихрь.

Самцы бросались к самкам, самки исчезали в отверстиях в земле с грузом пыльцы и нектара, а воздух буквально гудел.

Позже исследователи подсчитали: на участке около 1,5 акра может жить примерно 5,6 миллиона пчёл. Их общий вес сравнили почти с двумя взрослыми жирафами.

И вот тут кладбище внезапно оказалось идеальным местом не только для людей, но и для пчёл. Старая почва там часто песчаная и мягкая — её удобно копать. Пестицидов меньше, чем на фермах и ухоженных газонах. Травы и цветов больше, чем кажется. Тихо, спокойно, землю почти не тревожат.

То есть место, которое люди воспринимают как территорию смерти и памяти, оказалось огромным убежищем для жизни.

Есть и совсем мрачная деталь. В тех же норах живут не только будущие пчёлы. Учёные нашли там паразитических пчёл-кукушек, которые подбрасывают свои яйца в чужие камеры. Их личинки затем убивают потомство хозяев и съедают запасённую еду. В этой подземной системе есть и жуки, и мухи-паразиты — целая драма в миниатюре.

Но популяция всё равно держится.

После этой находки учёные начали проверять другие старые кладбища. Возможно, такие подземные пчелиные города существуют ещё где-то — просто люди ходят по ним годами и ничего не замечают.

Иногда природа прячется не в диких лесах и не в заповедниках. Иногда она спокойно живёт там, где человек меньше всего ожидает услышать гул миллионов крыльев.