Всё-таки это была пощечина: Макрон то наш — ходок!

Euronews 14 мая, 2026 19:34

Политический журналист Paris Match Флориан Тардиф утверждает, что перепалка между Брижит и Эммануэлем Макроном на борту президентского лайнера в мае прошлого года якобы возникла на почве ревности.

Публикация в среду книги об Эммануэле и Брижит Макрон спровоцировала новые слухи о якобы отношениях президента Франции с иранской актрисой Голшифте Фарахани.

Голшифте Фарахани. Фото: Википедия, лицензия CC BY-SA 4.0.

Журналист Paris Match Флориан Тардиф – автор книги "(Почти) идеальная пара" – заявил в эфире радиостанции RTL, что Макрона и Фарахани в течение нескольких месяцев связывали "платонические отношения". По его словам, президент якобы отправлял актрисе сообщения вроде: "Вы очень красивы".

Как утверждает Тардиф, именно подобная переписка могли привести к сцене с предполагаемой пощёчиной перед самым выходом из президентского самолёта по прилёте в Ханой год назад. В окружении Брижит Макрон опровергли эту версию, как пишет газета Parisien : "Брижит Макрон категорически опровергла эту историю непосредственно автору [книги] 5 марта, уточнив, что она никогда не заглядывала в мобильный телефон своего мужа".

Иранская актриса несколько раз высказывалась по этому поводу во французских СМИ с тех пор, как первые слухи о романе с Эммануэлем Макроном появились на иранских аккаунтах в социальной сети X: "Это приходит волнами: появляется и исчезает… Я смотрю на это, наблюдаю и думаю – что я могу с этим сделать? Это даже не действует мне на нервы. В чём смысл?"

Она также задаётся вопросом, почему подобные истории вызывают интерес у публики: "Думаю, некоторым людям не хватает любви, и они создают такие романы, чтобы заполнить пустоту".

Голшифте Фарахани также рассказала, что провела несколько месяцев в Ванкувере, а затем в Амазонии, вдали от Парижа и, соответственно, от любых предполагаемых контактов с главой государства.

Фарахани живёт во Франции в статусе беженки с 2008 года, после преследований в Иране из-за роли в фильме "Совокупность лжи". На протяжении многих лет актриса выступает в защиту прав и свобод иранских женщин.

 

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

