Всё-таки это была пощечина: Макрон то наш — ходок!

Публикация в среду книги об Эммануэле и Брижит Макрон спровоцировала новые слухи о якобы отношениях президента Франции с иранской актрисой Голшифте Фарахани.

Журналист Paris Match Флориан Тардиф – автор книги "(Почти) идеальная пара" – заявил в эфире радиостанции RTL, что Макрона и Фарахани в течение нескольких месяцев связывали "платонические отношения". По его словам, президент якобы отправлял актрисе сообщения вроде: "Вы очень красивы".

Как утверждает Тардиф, именно подобная переписка могли привести к сцене с предполагаемой пощёчиной перед самым выходом из президентского самолёта по прилёте в Ханой год назад. В окружении Брижит Макрон опровергли эту версию, как пишет газета Parisien : "Брижит Макрон категорически опровергла эту историю непосредственно автору [книги] 5 марта, уточнив, что она никогда не заглядывала в мобильный телефон своего мужа".

Иранская актриса несколько раз высказывалась по этому поводу во французских СМИ с тех пор, как первые слухи о романе с Эммануэлем Макроном появились на иранских аккаунтах в социальной сети X: "Это приходит волнами: появляется и исчезает… Я смотрю на это, наблюдаю и думаю – что я могу с этим сделать? Это даже не действует мне на нервы. В чём смысл?"

Она также задаётся вопросом, почему подобные истории вызывают интерес у публики: "Думаю, некоторым людям не хватает любви, и они создают такие романы, чтобы заполнить пустоту".

Голшифте Фарахани также рассказала, что провела несколько месяцев в Ванкувере, а затем в Амазонии, вдали от Парижа и, соответственно, от любых предполагаемых контактов с главой государства.

Фарахани живёт во Франции в статусе беженки с 2008 года, после преследований в Иране из-за роли в фильме "Совокупность лжи". На протяжении многих лет актриса выступает в защиту прав и свобод иранских женщин.