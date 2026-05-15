Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

По «вишневым» ценам уже не получится: эксперт сравнил airBaltic с криптобиржей (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2026 07:34

Бизнес 1 комментариев

LETA

Латвийская авиакомпания airBaltic по-прежнему остается поводом для национальной гордости, однако действующая финансовая модель компании себя исчерпала. По мнению эксперта, прежний подход привел перевозчика к системным трудностям, а рассчитывать на иной результат без перемен уже не приходится.

Присяжный адвокат и налоговый эксперт Янис Зелменис считает airBaltic одним из немногих проектов, которыми Латвия действительно может гордиться. В то же время, по его оценке, авиакомпании необходимы серьезные перемены, поскольку существующая модель бизнеса больше не обеспечивает ожидаемого эффекта.

В эфире программы «Nra.lv TV sarunas» Зелменис заявил:

«Я считаю airBaltic гордостью Латвии. Это единственное, что у нас отличается в лучшую сторону по сравнению с Эстонией и Литвой», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что авиационная отрасль играет важную роль для экономики страны, однако сама по себе остается крайне сложным бизнесом, где сверхприбыль встречается редко. «Авиация в мире в целом не является особенно прибыльной отраслью. У нее свои большие вызовы, очень мало действительно сверхприбыльных авиакомпаний. И они очень специфические. Emirates и Turkish Airlines — это вообще отдельная история», — сказал Зелменис.

По его словам, авиационный сектор нельзя сравнивать с высокодоходными направлениями вроде криптовалютного бизнеса. «Авиация — это не криптобиржа», — заявил эксперт.

Главной проблемой airBaltic Зелменис считает сохранение стратегии, которая уже не раз демонстрировала слабую эффективность. «Есть принцип: если ты систематически делаешь одно и то же и получаешь негативный результат, нельзя ожидать, что внезапно получится что-то другое», — отметил он.

По мнению эксперта, нынешняя модель компании, основанная на дорогостоящем авиапарке, высоких расходах на топливо и одновременно низких ценах на билеты, не может считаться успешной.

«Летать с дорогим флотом и дорогим топливом во множество стран по “вишневым” ценам — очевидно, не формула успеха», — подчеркнул Зелменис.

Он уверен, что компании необходимо пересмотреть соотношение расходов и доходов. «Что-то в этой комбинации нужно менять. Вопрос только — что именно и как», — резюмировал эксперт.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Мир 19:18

Мир 1 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Важно 19:17

Важно 1 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать