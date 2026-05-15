Присяжный адвокат и налоговый эксперт Янис Зелменис считает airBaltic одним из немногих проектов, которыми Латвия действительно может гордиться. В то же время, по его оценке, авиакомпании необходимы серьезные перемены, поскольку существующая модель бизнеса больше не обеспечивает ожидаемого эффекта.

В эфире программы «Nra.lv TV sarunas» Зелменис заявил:

«Я считаю airBaltic гордостью Латвии. Это единственное, что у нас отличается в лучшую сторону по сравнению с Эстонией и Литвой», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что авиационная отрасль играет важную роль для экономики страны, однако сама по себе остается крайне сложным бизнесом, где сверхприбыль встречается редко. «Авиация в мире в целом не является особенно прибыльной отраслью. У нее свои большие вызовы, очень мало действительно сверхприбыльных авиакомпаний. И они очень специфические. Emirates и Turkish Airlines — это вообще отдельная история», — сказал Зелменис.

По его словам, авиационный сектор нельзя сравнивать с высокодоходными направлениями вроде криптовалютного бизнеса. «Авиация — это не криптобиржа», — заявил эксперт.

Главной проблемой airBaltic Зелменис считает сохранение стратегии, которая уже не раз демонстрировала слабую эффективность. «Есть принцип: если ты систематически делаешь одно и то же и получаешь негативный результат, нельзя ожидать, что внезапно получится что-то другое», — отметил он.

По мнению эксперта, нынешняя модель компании, основанная на дорогостоящем авиапарке, высоких расходах на топливо и одновременно низких ценах на билеты, не может считаться успешной.

«Летать с дорогим флотом и дорогим топливом во множество стран по “вишневым” ценам — очевидно, не формула успеха», — подчеркнул Зелменис.

Он уверен, что компании необходимо пересмотреть соотношение расходов и доходов. «Что-то в этой комбинации нужно менять. Вопрос только — что именно и как», — резюмировал эксперт.