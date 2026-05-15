«В Сейме работа продолжается в обычном режиме. Депутаты продолжают выполнять свои обязанности и ответственно ищут лучшие решения для обеспечения работы правительства. Очень важно, чтобы жители Латвии это слышали», — подчеркнула Миериня.

В то же время председатель Сейма выразила недоумение действиями премьер-министра, указав, что глава правительства просила перенести начало заседания Сейма, чтобы объявить об отставке, однако на заседание не явилась и депутатов не проинформировала.

Миериня пояснила, что, уважая просьбу премьера, объявила перерыв в заседании Сейма, однако решение не приходить в парламент считает некорректным.

«От премьер-министра всё же ожидалось уважительное отношение к депутатам», — добавила спикер Сейма.

Как уже сообщалось, премьер-министр решила уйти в отставку, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией — KNAB — по поручению прокуратуры в четверг утром задержало министра земледелия Армандса Краузе и директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.

Входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента страны начать консультации о формировании нового правительства. Партия заявила, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации возможны два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.

В свою очередь премьер-министр после встречи с «Прогрессивными» в среду заявила, что предлагала им продолжить сотрудничество. А входящий в коалицию Союз зелёных и крестьян уже в среду сообщил, что после решения «Прогрессивных» правительство Силини фактически пало. В ЗЗС считают, что сейчас все выиграли бы от формирования нового правительства.

Конфликт между представляемым премьером объединением «Новое Единство» и «Прогрессивными» обострился вечером в воскресенье после заявления Силини об увольнении министра обороны Андрис Спрудс одновременно с его собственным объявлением об отставке. Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил, что уходит, беря на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры.

Между партнёрами по коалиции уже длительное время существовали различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.

Президент Латвии уже в среду заявил, что в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма для консультаций по текущей политической ситуации. По мнению главы государства, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство с поддержкой парламента.