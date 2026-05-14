Сокращение военного присутствия США в Латвии в настоящее время не рассматривается: МИД

В МИД подчеркивают, что Латвия продолжает обеспечивать и совершенствовать поддержку принимающей страны и готова принять дополнительные подразделения США.

В МИД отмечают, что для безопасности Латвии важно постоянное и долгосрочное присутствие военных сил, техники и резервов США в Латвии и Балтийском регионе.

В МИД согласны, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону. В последние годы Европа стремительно наращивает инвестиции в свои оборонные возможности и совершенствует военную готовность для обеспечения коллективной обороны.

"Понимание и готовность европейских стран подтверждает соглашение Гаагского саммита НАТО о том, чтобы направлять на оборону 5% валового внутреннего продукта (ВВП)", - заявили в МИД.

В МИД добавляют, что вклад Латвии в оборону в этом году составляет 4,91% от ВВП, а со следующего года согласно закону он составит 5% от ВВП.

Уже сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ в течение года вывести около 5000 военнослужащих из Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может вывести американских солдат из Италии и Испании, поскольку они выступают против войны с Ираном.