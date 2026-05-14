Рига в красной зоне: минимальной зарплаты не хватает даже на аренду

По данным Euronews Business со ссылкой на анализ ETUC, аренда двухкомнатной квартиры в столице Латвии съедает сумму, равную 151% валовой минимальной зарплаты.

То есть даже если отдать всю минималку целиком, денег всё равно не хватит.

Хуже ситуация только в нескольких столицах ЕС: Праге, Лиссабоне, Будапеште, Братиславе, Софии и Афинах. Рига — сразу за ними.

Для сравнения: в Таллине аренда составляет 131% минимальной зарплаты, в Вильнюсе — 105%.

И это ещё расчёт до налогов. На руки человек получает меньше.

Самый жёсткий вывод читатель сделает сам: в Риге минимальная зарплата уже не выглядит зарплатой, на которую можно жить в столице.

Эксперты предлагают простой тест: минимальная зарплата должна считаться не в вакууме, а рядом с арендой. Если человек работает полный месяц и всё равно не может снять жильё в столице, проблема уже не личная, а системная.

