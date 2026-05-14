По его мнению, неправильно, что правительство распалось именно сейчас. Учитывая ситуацию как с внутренней, так и с внешней безопасностью, правительству следовало продолжать работу до конца.

В то же время Узулниекс признал, что в правительственной коалиции долгое время были разногласия. Он сослался на слова депутата Аугуста Бригманиса о том, что "бомба с часовым механизмом" была заложена уже в основу этого правительства. Министр также сказал, что, посещая самоуправления, он понял, что жителям регионов надоели политические склоки и интриги прежнего правительства.

Говоря об ответственности СЗК в работе правительства и коалиционных отношениях, Узулниекс сказал, что СЗК "не без вины", однако в целом разногласия были во всей коалиции.

Узулниекс отметил, что СЗК всегда готов взять на себя руководство правительством, однако решение о следующем кандидате на пост премьер-министра находится в руках президента страны.

Комментируя увольнение министра земледелия Армандса Краузе (СЗК), Узулниекс сказал, что СЗК как партия об этом ранее не знала. Отвечая на вопрос, доверяет ли он еще Краузе, Узулниекс сказал, что пока нет причин не доверять Краузе, поскольку нет обвинительного приговора.