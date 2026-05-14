Правительству следовало доработать до выборов: альтернативное мнение от Узулниекса

Редакция PRESS 14 мая, 2026 16:24

Правительству следовало доработать до выборов, поскольку вопросы внутренней и внешней безопасности сейчас должны быть в приоритете, заявил в четверг в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК).

По его мнению, неправильно, что правительство распалось именно сейчас. Учитывая ситуацию как с внутренней, так и с внешней безопасностью, правительству следовало продолжать работу до конца.

В то же время Узулниекс признал, что в правительственной коалиции долгое время были разногласия. Он сослался на слова депутата Аугуста Бригманиса о том, что "бомба с часовым механизмом" была заложена уже в основу этого правительства. Министр также сказал, что, посещая самоуправления, он понял, что жителям регионов надоели политические склоки и интриги прежнего правительства.

Говоря об ответственности СЗК в работе правительства и коалиционных отношениях, Узулниекс сказал, что СЗК "не без вины", однако в целом разногласия были во всей коалиции.

Узулниекс отметил, что СЗК всегда готов взять на себя руководство правительством, однако решение о следующем кандидате на пост премьер-министра находится в руках президента страны.

Комментируя увольнение министра земледелия Армандса Краузе (СЗК), Узулниекс сказал, что СЗК как партия об этом ранее не знала. Отвечая на вопрос, доверяет ли он еще Краузе, Узулниекс сказал, что пока нет причин не доверять Краузе, поскольку нет обвинительного приговора.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

