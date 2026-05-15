Он раскритиковал политику последних лет, указав на иллюзии, которые, по его мнению, создавались у общества относительно безопасности и развития государства. «Эта сказка, которую поддерживали с помощью лжи, манипуляций и сокрытия информации, сейчас, возможно, заканчивается», — сказал политик.

Смилтенс подчеркнул, что обществу придётся столкнуться с «жёсткой реальностью», в том числе в вопросах государственных финансов, ситуации с безопасностью, будущего национальной авиакомпании airBaltic и реализации проекта «Rail Baltica». Он заявил, что существуют серьёзные вопросы относительно реальных возможностей реализации этого проекта и его стоимости.

Политик также отметил, что в Латвии сейчас кризис в нескольких сферах, одновременно подчеркнув необходимость восстановления доверия общества к власти.

Комментируя формирование нового правительства, Смилтенс сообщил, что «Объединённый список» готов взять на себя ответственность и участвовать в работе правительства. Фракция уже приняла решение выразить готовность работать в правительстве и предложить опытных кандидатов, в том числе с опытом работы премьер-министром, спикером Сейма и министрами.

«Мы можем начать работу немедленно, без периода адаптации», — подчеркнул политик, добавив, что в правительство должны войти политики, пользующиеся доверием общества, а не малоизвестные лица.

Смилтенс также заявил, что AS готова взять на себя ответственность за сферу обороны и предложить соответствующих кандидатов.

Он добавил, что «Объединённый список» уже призвал президента Латвии безотлагательно начать консультации по формированию нового правительства. Встреча с президентом запланирована на четверг.

Как уже сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня (JV) решила подать в отставку.