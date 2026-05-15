Теперь обществу придётся столкнуться с «жёсткой реальностью»: Смилтенс об историческом значении сегодняшнего дня (3)

Сегодняшний день войдёт в историю Латвии, поскольку завершается один важный период в политической истории страны, заявил агентству LETA депутат «Объединённого списка» (AS) Эдвардс Смилтенс.

Он раскритиковал политику последних лет, указав на иллюзии, которые, по его мнению, создавались у общества относительно безопасности и развития государства. «Эта сказка, которую поддерживали с помощью лжи, манипуляций и сокрытия информации, сейчас, возможно, заканчивается», — сказал политик.

Смилтенс подчеркнул, что обществу придётся столкнуться с «жёсткой реальностью», в том числе в вопросах государственных финансов, ситуации с безопасностью, будущего национальной авиакомпании airBaltic и реализации проекта «Rail Baltica». Он заявил, что существуют серьёзные вопросы относительно реальных возможностей реализации этого проекта и его стоимости.

Политик также отметил, что в Латвии сейчас кризис в нескольких сферах, одновременно подчеркнув необходимость восстановления доверия общества к власти.

Комментируя формирование нового правительства, Смилтенс сообщил, что «Объединённый список» готов взять на себя ответственность и участвовать в работе правительства. Фракция уже приняла решение выразить готовность работать в правительстве и предложить опытных кандидатов, в том числе с опытом работы премьер-министром, спикером Сейма и министрами.

«Мы можем начать работу немедленно, без периода адаптации», — подчеркнул политик, добавив, что в правительство должны войти политики, пользующиеся доверием общества, а не малоизвестные лица.

Смилтенс также заявил, что AS готова взять на себя ответственность за сферу обороны и предложить соответствующих кандидатов.

Он добавил, что «Объединённый список» уже призвал президента Латвии безотлагательно начать консультации по формированию нового правительства. Встреча с президентом запланирована на четверг.

Как уже сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня (JV) решила подать в отставку.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (3)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (3)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (3)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

