KNAB освободил Краузе

Редакция PRESS 14 мая, 2026 12:48

Важно 0 комментариев

LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) освободило задержанного в четверг утром министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян, СЗК), сообщили агентству ЛЕТА очевидцы.

Как сообщалось, Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель Государственной канцелярии Райвис Кронбергс были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что "не потерпит тени подозрения над министрами".

Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО "Latvijas valsts meži" (LVM). В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам.

В прокуратуре подтвердили, что в четверг в рамках уголовного процесса были проведены процессуальные действия, в том числе обыски по местам жительства и работы нескольких лиц, включая Краузе и Кронбергса. С учетом объема процессуальных действий, к их проведению были привлечены сотрудники БПБК.

Как сообщалось, Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за LVM, но из-за жалобы Минземледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. Планировалось, что в организованной Госконтролем пресс-конференции примет участие генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Как пояснила представитель Госконтроля Гунта Кревица, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов.

20 ноября прошлого года была начата прокурорская проверка о том, действовали ли государственные должностные лица при принятии решений об оказании поддержки лесопромышленникам в соответствии с требованиями закона. Полученные в ходе проверки сведения указывают на возможность преступных деяний со стороны госорганов, связанных с оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям путем корректировки цен в долгосрочных договорах LVM.

Одновременно с началом уголовного процесса была начата прокурорская проверка, в том числе в сотрудничестве с Государственным контролем.

Комиссия по служебной проверке ранее пришла к выводу, что финансовое положение получивших государственную поддержку предприятий в 2023 году не было систематически или структурно неустойчивым. В докладе также приведен ряд фактов, ставящих под сомнение обоснованность предоставленной помощи.

В свою очередь Краузе заявил, что в ходе служебной проверки, проведенной Министерством земледелия, не было установлено, что государству был причинен ущерб при оказании поддержки деревообработчикам в 2023 году.
 

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

