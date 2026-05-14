KNAB освободил Краузе

Как сообщалось, Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия, ныне руководитель Государственной канцелярии Райвис Кронбергс были задержаны по поручению прокуратуры в рамках так называемого дела лесопромышленников на время проведения процессуальных действий.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), которая сегодня объявила об отставке, еще до этого отстранила Краузе от должности, заявив, что "не потерпит тени подозрения над министрами".

Согласно распоряжению премьер-министра, подписанному еще до отставки, обязанности министра земледелия до дальнейших решений будет исполнять министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Как сообщалось, Генеральная прокуратура ранее начала уголовный процесс о возможных преступных деяниях, связанных с незаконным оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям, что привело к убыткам для АО "Latvijas valsts meži" (LVM). В рамках дела расследуются возможные преступные деяния, связанные со злоупотреблением служебным положением и бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам.

В прокуратуре подтвердили, что в четверг в рамках уголовного процесса были проведены процессуальные действия, в том числе обыски по местам жительства и работы нескольких лиц, включая Краузе и Кронбергса. С учетом объема процессуальных действий, к их проведению были привлечены сотрудники БПБК.

Как сообщалось, Государственный контроль в среду планировал обнародовать результаты ревизии эффективности надзора за LVM, но из-за жалобы Минземледелия на выводы ревизии отложил объявление результатов. Планировалось, что в организованной Госконтролем пресс-конференции примет участие генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Как пояснила представитель Госконтроля Гунта Кревица, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов.

20 ноября прошлого года была начата прокурорская проверка о том, действовали ли государственные должностные лица при принятии решений об оказании поддержки лесопромышленникам в соответствии с требованиями закона. Полученные в ходе проверки сведения указывают на возможность преступных деяний со стороны госорганов, связанных с оказанием поддержки лесопромышленным предприятиям путем корректировки цен в долгосрочных договорах LVM.

Одновременно с началом уголовного процесса была начата прокурорская проверка, в том числе в сотрудничестве с Государственным контролем.

Комиссия по служебной проверке ранее пришла к выводу, что финансовое положение получивших государственную поддержку предприятий в 2023 году не было систематически или структурно неустойчивым. В докладе также приведен ряд фактов, ставящих под сомнение обоснованность предоставленной помощи.

В свою очередь Краузе заявил, что в ходе служебной проверки, проведенной Министерством земледелия, не было установлено, что государству был причинен ущерб при оказании поддержки деревообработчикам в 2023 году.

