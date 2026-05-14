Единственно правильный поступок: Шуваев о решении Силини уйти в отставку

В то же время показательным он назвал тот факт, что в своем заявлении об отставке Силиня не могла не обвинить своих партнеров, особенно "Прогрессивных".

Комментируя информацию о том, что сегодня по так называемому делу лесопромышленников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по поручению прокуратуры задержало министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян), Шуваев отметил, что у него определенно есть вопросы к бюро по поводу выбранного для проведения процессуальных действий времени, а именно, за несколько минут до отставки премьер-министра.

Шуваев подчеркнул, что уже ранее указывал не только на политическую ответственность Краузе по этому делу, но и на ответственность Силини.

Руководитель фракции также сообщил, что завтра на консультациях о формировании нового правительства с президентом Эдгаром Ринкевичем "Прогрессивные" укажут на три главных вопроса, по которым правительство должно достичь договоренности - продолжение укрепления обороны Латвии, обеспечение честных выборов в Сейм и принятие мер для снижения дороговизны жизни.

Он подтвердил, что "Прогрессивные" готовы сесть за стол переговоров и говорить о создании новой коалиции с партиями, которые готовы работать вместе на благо государственной безопасности.