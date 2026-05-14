Правоохранительные органы изъяли компьютер и телефон министра земледелия Арманда Краузе

Об этом агентству ЛЕТА рассказал Краузе, одновременно отрицая, что был задержан.

Это противоречит официальной информации прокуратуры о том, что Краузе и бывший госсекретарь Министерства земледелия нынешний руководитель Госканцелярии Райвис Кронбергс в рамках так называемого дела лесопромышленников были задержаны на время проведения процессуальных действий.

Краузе пояснил, что ему не предъявлено обвинение и он является участником процесса, так как сам подал заявление в Генеральную прокуратуру. Все процессуальные действия связаны с заявлением министра в прокуратуру, утверждал Краузе.

Он сказал, что сегодня утром участвовал в процессуальных действиях, в ходе которых передал свои данные. Краузе пояснили, что он не задержан.

Комментируя решение премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") освободить его от должности министра, Краузе выразил мнение, что действия премьера трусливы и осложнят дальнейшее сотрудничество.