«Мракобесие!» Инфектолог Уга Думпис пристыдил противников вакцинации

Из 100 детей в возрасте трёх лет против кори вакцинированы только 90, а из 100 детей в возрасте от восьми до девяти лет ревакцинацию против кори прошли лишь 82.

Между тем с 7 апреля в ходе вспышки кори выявлены ещё три случая заболевания, а общее число заболевших достигло 45. Данные эпидемиологического расследования также показывают, что значительная часть заболевших детей не была привита от кори.

«Недопустимо, что в Латвии и вообще в Европе есть корь. Это просто мракобесие, что люди не вакцинируются. Корь — чрезвычайно опасное заболевание. В городах сомнений в вакцинах больше, чем в сельской местности. Я не понимаю опасений по поводу вакцин, особенно детских. Это так не работает — я не буду вакцинироваться, но пусть вакцинируются другие. У меня нет объяснения, почему люди не прививают детей. Вакцины спасли миллиарды людей. В здравоохранении нет более эффективной меры против болезней, чем вакцинация. А сейчас мы движемся в обратном направлении. И в некоторых странах это уже происходит на политическом уровне. Как специалисту, мне это кажется совершенно непостижимым», — заявил в эфире Latvijas Radio инфекционист Уга Думпис.