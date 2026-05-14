Три партии уже договорились о новом правительстве: кто перехватит власть?

По её словам, в пятницу каждая партия представит своё видение президенту Латвии Эдгар Ринкевич. Как уже сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня решила уйти в отставку, а KNAB по поручению прокуратуры утром в четверг задержало министра земледелия Армандса Краузе и директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.

Входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. Партия заявила, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации возможны два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии кабинету министров.

Премьер-министр после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предлагала им продолжить сотрудничество. В свою очередь входивший в коалицию Союз зелёных и крестьян уже в среду сообщил, что после решения «Прогрессивных» правительство Силини фактически пало. В СЗК считают, что новое правительство сейчас было бы выгодно всем сторонам.

Конфликт между представляющим премьер-министра объединением «Новое Единство» и «Прогрессивными» обострился в воскресенье вечером после заявления Силини об увольнении министра обороны Андрис Спрудс одновременно с его собственным объявлением об отставке. Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, сославшись на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил, что уходит, беря на себя политическую ответственность и пытаясь уберечь армию от втягивания в политические игры.

Между партнёрами по коалиции уже долгое время существовали разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении совместной работы.

Президент Латвии ранее сообщил, что в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию. По мнению главы государства, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство с поддержкой парламента.