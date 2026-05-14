Три партии уже договорились о новом правительстве: кто перехватит власть?

Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян (СЗК) и «Объединённый список» в четверг концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила агентству LETA председатель правления Национального объединения Илзе Индриксоне.

По её словам, в пятницу каждая партия представит своё видение президенту Латвии Эдгар Ринкевич. Как уже сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня решила уйти в отставку, а KNAB по поручению прокуратуры утром в четверг задержало министра земледелия Армандса Краузе и директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.

Входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. Партия заявила, что правительство фактически утратило дееспособность, и в такой ситуации возможны два варианта — отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии кабинету министров.

Премьер-министр после встречи с «Прогрессивными» заявила, что предлагала им продолжить сотрудничество. В свою очередь входивший в коалицию Союз зелёных и крестьян уже в среду сообщил, что после решения «Прогрессивных» правительство Силини фактически пало. В СЗК считают, что новое правительство сейчас было бы выгодно всем сторонам.

Конфликт между представляющим премьер-министра объединением «Новое Единство» и «Прогрессивными» обострился в воскресенье вечером после заявления Силини об увольнении министра обороны Андрис Спрудс одновременно с его собственным объявлением об отставке. Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, сославшись на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил, что уходит, беря на себя политическую ответственность и пытаясь уберечь армию от втягивания в политические игры.

Между партнёрами по коалиции уже долгое время существовали разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении совместной работы.

Президент Латвии ранее сообщил, что в пятницу планирует встретиться с представителями всех фракций Сейма, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию. По мнению главы государства, несмотря на то что до выборов в Сейм осталось пять месяцев, стране необходимо дееспособное правительство с поддержкой парламента.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

