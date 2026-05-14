Бывшему премьер-министру предъявлены подозрения в незаконном обогащении: Литва

© LETA 14 мая, 2026 17:20

Мир 0 комментариев

Scanpix/ Photo by Petras Malukas / AFP

В четверг правоохранительные органы предъявили бывшему премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу подозрения в незаконном обогащении.

Подозрения в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления полномочиями и незаконного обогащения были предъявлены политику после того, как в мае Сейм лишил его депутатской неприкосновенности.

„Предъявлены подозрения (...) в незаконном обогащении“, – сообщил журналистам сам Палуцкас после визита в Службу специальных расследований (ССР).

Он сказал, что в четверг не давал показаний в ССР, а лишь „дискутировал и беседовал с сотрудниками о ситуации в правоохранительной системе“.

„Я уже трижды давал показания в качестве специального свидетеля. (...) Сегодня я не давал никаких дополнительных показаний, так как не вижу в этом необходимости. Те показания, которые уже были даны, правоохранительным органам, видимо, еще предстоит оценить“, – сказал политик журналистам, подчеркнув, что доверяет правоохране.

На вопрос, намерен ли он отказаться от мандата члена Сейма после получения подозрений от ССР, Палуцкас ответил отрицательно.

„Если я передумаю, то обязательно проинформирую общественность. (...) (Чувствую себя – BNS) отлично, как всегда“, – пояснил парламентарий.

В свою очередь, Генеральная прокуратура сообщила, что подозрения по этому делу предъявлены уже двум лицам. Ранее сообщалось, что подозрения также пали на супругу Палуцкаса Илму.

По данным следствия, в период с 2010 по 2024 год Палуцкас с супругой могли приобрести на средства неясного происхождения имущество на сумму почти 344 578 евро – недвижимость, автомобили и ценные бумаги.

Политик отрицает свою вину и утверждает, что может обосновать происхождение средств, на которые было приобретено имущество.

В прошлом году, после того как правоохранительные органы начали досудебное расследование в отношении прошлого и бизнеса Палуцкаса, он ушел в отставку с поста премьер-министра.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

