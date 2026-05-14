Бывшему премьер-министру предъявлены подозрения в незаконном обогащении: Литва

Подозрения в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления полномочиями и незаконного обогащения были предъявлены политику после того, как в мае Сейм лишил его депутатской неприкосновенности.

„Предъявлены подозрения (...) в незаконном обогащении“, – сообщил журналистам сам Палуцкас после визита в Службу специальных расследований (ССР).

Он сказал, что в четверг не давал показаний в ССР, а лишь „дискутировал и беседовал с сотрудниками о ситуации в правоохранительной системе“.

„Я уже трижды давал показания в качестве специального свидетеля. (...) Сегодня я не давал никаких дополнительных показаний, так как не вижу в этом необходимости. Те показания, которые уже были даны, правоохранительным органам, видимо, еще предстоит оценить“, – сказал политик журналистам, подчеркнув, что доверяет правоохране.

На вопрос, намерен ли он отказаться от мандата члена Сейма после получения подозрений от ССР, Палуцкас ответил отрицательно.

„Если я передумаю, то обязательно проинформирую общественность. (...) (Чувствую себя – BNS) отлично, как всегда“, – пояснил парламентарий.

В свою очередь, Генеральная прокуратура сообщила, что подозрения по этому делу предъявлены уже двум лицам. Ранее сообщалось, что подозрения также пали на супругу Палуцкаса Илму.

По данным следствия, в период с 2010 по 2024 год Палуцкас с супругой могли приобрести на средства неясного происхождения имущество на сумму почти 344 578 евро – недвижимость, автомобили и ценные бумаги.

Политик отрицает свою вину и утверждает, что может обосновать происхождение средств, на которые было приобретено имущество.

В прошлом году, после того как правоохранительные органы начали досудебное расследование в отношении прошлого и бизнеса Палуцкаса, он ушел в отставку с поста премьер-министра.