Придется работать на благо общества: наказание за подделку знания госязыка

В суде отметили, что в поданной жалобе мужчина по существу повторил аргументы своей апелляции, которые суд апелляционной инстанции уже оценил и мотивированно отклонил. Кроме того, жалоба была направлена на отмену решения апелляционного суда по фактическим, а не юридическим основаниям.

Из материалов дела следует, что мужчина, желая зарегистрироваться в Дирекцию автотранспорта (ATD) в качестве водителя коммерческих пассажирских перевозок, в электронном виде подал копию поддельного удостоверения о знании латышского языка и указал в заявлении, что его уровень владения государственным языком соответствует как минимум первой степени уровня B.

Поскольку в удостоверении были указаны неверные персональные данные и у ATD возникли сомнения в его подлинности, была запрошена дополнительная информация. В результате выяснилось, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку, а сам мужчина в указанную дату экзамен на знание государственного языка не сдавал.

Рижский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ. Суд посчитал доказанным, что у мужчины не было необходимого подтверждения знания государственного языка, поэтому у него отсутствовали законные основания для регистрации в реестре водителей такси.

В решении суда отмечается, что для получения такого права обвиняемый сознательно использовал поддельный документ, приложив его изображение к своему заявлению и выдав его за настоящий, чтобы подтвердить своё право работать водителем такси.

Рижский окружной суд, куда мужчина подал апелляцию, оставил решение Рижского городского суда без изменений.

Коллегия судей указала, что не имеет значения, каким образом обвиняемый получил поддельное удостоверение, и отклонила довод апелляции о том, что изображение удостоверения нельзя считать документом, предоставляющим его предъявителю определённые права.