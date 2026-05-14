Разумеется, пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания, как и ранее сказанные Силиней слова на конференции христианского движения «Альфа» в Лондоне о её пути в политику. Тогда премьер рассказала, что во время молитвы почувствовала очень чёткий призыв не отказываться от возможности работать в правительстве.

«На одном из мероприятий “Awakening Europe” во время молитвы в Риге я услышала голос Бога, который сказал мне, что я не должна говорить “нет”, если меня пригласят в правительство», — заявляла тогда премьер-министр на конференции.

Эти высказывания Силини тогда вызвали бурную реакцию и насмешки в соцсетях, и теперь пользователи вновь активно их обсуждают. С комментариями выступили многие, в том числе популярный комик Ралф Эйландс, который продолжил тему, вызвав волну реакций своей публикацией:

«Но утром в четверг Бог не выдержал и сказал: “Эвика, уходи в отставку!”»

Вот некоторые комментарии под этой публикацией:

«Сегодня Вознесение Христово. Важный день в церковном календаре. А не просто какой-то четверг».

«Ты сама это решила или опять Господь сверху намекнул, что ты ему уже надоела и пора освобождать кресло?»

«Никто не бесполезен — хотя бы может служить плохим примером!»

«Богу не понравилось, что она это упомянула».

«Сколько денег теперь все получат в виде компенсаций? Мы — любой предприниматель или пенсионер — уже скоро этого не выдержим! Придётся занимать ещё миллиарды!»

Кроме того, Силине пожелали найти настоящую работу, а не тёплое место в госкомпании, совете или посольстве: «Работу в реальном коммерческом предприятии, где нужно бороться за своё место и доказывать квалификацию. Надеюсь, у вас получится, а может и нет! Возможно, тогда появится лучшее понимание страны».