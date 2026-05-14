LAT
Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
«Бог не выдержал и сказал: Эвика, уходи!» Соцсети провожают Силиню в отставку (2)

Редакция PRESS 14 мая, 2026 20:34

Выбор редакции 2 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг объявила об отставке, в результате чего её правительство прекратило работу. В обращении к СМИ Силиня подчеркнула, что сейчас и всегда для неё важнейшими были благополучие и безопасность жителей. По её словам, это всегда было ответственностью перед каждым жителем Латвии.

Разумеется, пользователи соцсетей не оставили это событие без внимания, как и ранее сказанные Силиней слова на конференции христианского движения «Альфа» в Лондоне о её пути в политику. Тогда премьер рассказала, что во время молитвы почувствовала очень чёткий призыв не отказываться от возможности работать в правительстве.

«На одном из мероприятий “Awakening Europe” во время молитвы в Риге я услышала голос Бога, который сказал мне, что я не должна говорить “нет”, если меня пригласят в правительство», — заявляла тогда премьер-министр на конференции.

Эти высказывания Силини тогда вызвали бурную реакцию и насмешки в соцсетях, и теперь пользователи вновь активно их обсуждают. С комментариями выступили многие, в том числе популярный комик Ралф Эйландс, который продолжил тему, вызвав волну реакций своей публикацией:

«Но утром в четверг Бог не выдержал и сказал: “Эвика, уходи в отставку!”»

Вот некоторые комментарии под этой публикацией:

«Сегодня Вознесение Христово. Важный день в церковном календаре. А не просто какой-то четверг».

«Ты сама это решила или опять Господь сверху намекнул, что ты ему уже надоела и пора освобождать кресло?»

«Никто не бесполезен — хотя бы может служить плохим примером!»

«Богу не понравилось, что она это упомянула».

«Сколько денег теперь все получат в виде компенсаций? Мы — любой предприниматель или пенсионер — уже скоро этого не выдержим! Придётся занимать ещё миллиарды!»

Кроме того, Силине пожелали найти настоящую работу, а не тёплое место в госкомпании, совете или посольстве:  «Работу в реальном коммерческом предприятии, где нужно бороться за своё место и доказывать квалификацию. Надеюсь, у вас получится, а может и нет! Возможно, тогда появится лучшее понимание страны».

Комментарии (2)
Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

