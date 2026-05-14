Согласно информации из Госдумы, "законопроект разработан в целях защиты прав российских граждан в случае их ареста, содержания под стражей, уголовного или иного преследования по решениям иностранных судов, наделенных уголовной юрисдикцией, другими иностранными государствами без участия России".

Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что "западное "правосудие" превратилось в репрессивную машину для расправы с теми, кто не согласен с решениями, навязанными европейскими чиновниками". "В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены", - уточнил он.

Путин опирался на ложный аргумент "защиты русскоязычного населения и российских граждан" как для вторжения на восток Украины и аннексии Крыма в 2014 году, так и при развязывании полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, заявил, что предлагаемый законопроект позволит "противостоять кампании разгула русофобии, которая продолжается за рубежом".

Новый документ - еще один аргумент для европейских чиновников о том, что Россия представляет собой прямую военную угрозу для соседей. Продолжающиеся ракетные и дроновые атаки РФ по украинской территории уже привели к тому, что российское оружие проникает и на территорию НАТО, что вынуждает европейские страны наращивать оборонительный потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле предположил, что российские репрессии в Интернете и все ограничительные меры, запрещающие популярные мессенджеры, могут быть прелюдией к мобилизации призывников и новому наступлению либо на Украину, либо на страны Балтии. Москва сама неоднократно угрожала прибалтийским государствам с начала своего полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее на этой неделе правительство Швеции заявило, что будет продвигать план по созданию нового разведагентства, нацеленного на борьбу с угрозами из-за рубежа. Это - часть более широкой перестройки в системе безопасности страны на фоне войны России в Украине.