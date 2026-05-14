Госдума РФ дала Путину право на военную защиту россиян за рубежом (1)

Euronews 14 мая, 2026 20:18

Мир 1 комментариев

Государственная Дума России одобрила закон, разрешающий использовать вооруженные силы "для защиты российских граждан за рубежом", что де-факто позволяет Владимиру Путину вторгаться в другие страны, сообщает Euronews.

Согласно информации из Госдумы, "законопроект разработан в целях защиты прав российских граждан в случае их ареста, содержания под стражей, уголовного или иного преследования по решениям иностранных судов, наделенных уголовной юрисдикцией, другими иностранными государствами без участия России".

Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что "западное "правосудие" превратилось в репрессивную машину для расправы с теми, кто не согласен с решениями, навязанными европейскими чиновниками". "В этих условиях важно сделать все, чтобы наши граждане за рубежом были защищены", - уточнил он.

Путин опирался на ложный аргумент "защиты русскоязычного населения и российских граждан" как для вторжения на восток Украины и аннексии Крыма в 2014 году, так и при развязывании полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, заявил, что предлагаемый законопроект позволит "противостоять кампании разгула русофобии, которая продолжается за рубежом".

Новый документ - еще один аргумент для европейских чиновников о том, что Россия представляет собой прямую военную угрозу для соседей. Продолжающиеся ракетные и дроновые атаки РФ по украинской территории уже привели к тому, что российское оружие проникает и на территорию НАТО, что вынуждает европейские страны наращивать оборонительный потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле предположил, что российские репрессии в Интернете и все ограничительные меры, запрещающие популярные мессенджеры, могут быть прелюдией к мобилизации призывников и новому наступлению либо на Украину, либо на страны Балтии. Москва сама неоднократно угрожала прибалтийским государствам с начала своего полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее на этой неделе правительство Швеции заявило, что будет продвигать план по созданию нового разведагентства, нацеленного на борьбу с угрозами из-за рубежа. Это - часть более широкой перестройки в системе безопасности страны на фоне войны России в Украине.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

