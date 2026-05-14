Умереть в машине на пути в больницу: таков итог реформы здравоохранения?

Ни одну больницу в Латвии закрывать не планируют, однако реформа предполагает, что в вечерние и ночные часы в приёмных отделениях небольших больниц не будет специалистов, необходимых для спасения жизней и проведения сложных операций — например, хирургов или анестезиологов. Во многих местах круглосуточно будут дежурить лишь один-два врача. За медицинской помощью людям, возможно, придётся ехать более 100 километров — даже в ситуациях, когда решающей становится каждая секунда.

«Мы можем представить довольно драматические сцены. Возможно, пациента придётся везти много километров, но должен быть план, как мы будем действовать в таких случаях. Если происходит что-то чрезвычайное, подключается NMPD — насколько сильной будет эта поддержка? На этих встречах мы пока не услышали и от NMPD, как они видят всю эту ситуацию», — заявил председатель правления Латвийское общество больниц Артурс Берзиньш.

NMPD отказалась от интервью, призвав дождаться конкретного плана реформы. В свою очередь Министерство здравоохранения обещает, что в подобных случаях транспортировка пациентов должна происходить в течение часа. В ведомстве признают, что после реформирования приёмных отделений роль службы скорой помощи в спасении людей значительно возрастёт.

Цель реформы — перераспределить медиков в соответствии с потоком пациентов, направив часть врачей из приёмных отделений на дежурства в другие подразделения. По мнению министерства, это позволит эффективнее использовать персонал и усилить уход за пациентами в отделениях.

Чтобы компенсировать последствия инфляции, больницам требуется как минимум 75 миллионов евро. Однако Министерство здравоохранения пока не дало чёткого ответа, будут ли выделены эти средства.

При этом у некоторых региональных больниц часть финансирования уже была сокращена и перераспределена в пользу рижских медучреждений. Часть больниц работает с убытками, а расходы продолжают расти. Кроме того, не удаётся сдержать дополнительные затраты, возникающие из-за направлений семейных врачей.

Опасения вызывает и конкуренция между больницами, когда врачей переманивают более высокими зарплатами и другими бонусами. Однако самой серьёзной конкуренцией для государственных больниц остаются частные клиники. Например, за консультацию травматолога государственная больница получает 14 евро, из которых нужно покрывать и другие расходы учреждения. В частных клиниках такая услуга стоит 50 евро и более.