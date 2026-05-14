Умереть в машине на пути в больницу: таков итог реформы здравоохранения?

Редакция PRESS 14 мая, 2026 18:45

Важно

Умереть в машине скорой помощи по дороге в больницу — таким может стать итог реформы больничной сети, из-за которой под угрозой оказывается работа нескольких приёмных отделений. Больницы уже сейчас сталкиваются с серьёзными трудностями, а тревога по поводу будущего здравоохранения только растёт. Об этом после встречи с Министерством здравоохранения заявили представители больниц, сообщает 360TV Ziņas.

Ни одну больницу в Латвии закрывать не планируют, однако реформа предполагает, что в вечерние и ночные часы в приёмных отделениях небольших больниц не будет специалистов, необходимых для спасения жизней и проведения сложных операций — например, хирургов или анестезиологов. Во многих местах круглосуточно будут дежурить лишь один-два врача. За медицинской помощью людям, возможно, придётся ехать более 100 километров — даже в ситуациях, когда решающей становится каждая секунда.

«Мы можем представить довольно драматические сцены. Возможно, пациента придётся везти много километров, но должен быть план, как мы будем действовать в таких случаях. Если происходит что-то чрезвычайное, подключается NMPD — насколько сильной будет эта поддержка? На этих встречах мы пока не услышали и от NMPD, как они видят всю эту ситуацию», — заявил председатель правления Латвийское общество больниц Артурс Берзиньш.

NMPD отказалась от интервью, призвав дождаться конкретного плана реформы. В свою очередь Министерство здравоохранения обещает, что в подобных случаях транспортировка пациентов должна происходить в течение часа. В ведомстве признают, что после реформирования приёмных отделений роль службы скорой помощи в спасении людей значительно возрастёт.

Цель реформы — перераспределить медиков в соответствии с потоком пациентов, направив часть врачей из приёмных отделений на дежурства в другие подразделения. По мнению министерства, это позволит эффективнее использовать персонал и усилить уход за пациентами в отделениях.

Чтобы компенсировать последствия инфляции, больницам требуется как минимум 75 миллионов евро. Однако Министерство здравоохранения пока не дало чёткого ответа, будут ли выделены эти средства.

При этом у некоторых региональных больниц часть финансирования уже была сокращена и перераспределена в пользу рижских медучреждений. Часть больниц работает с убытками, а расходы продолжают расти. Кроме того, не удаётся сдержать дополнительные затраты, возникающие из-за направлений семейных врачей.

Опасения вызывает и конкуренция между больницами, когда врачей переманивают более высокими зарплатами и другими бонусами. Однако самой серьёзной конкуренцией для государственных больниц остаются частные клиники. Например, за консультацию травматолога государственная больница получает 14 евро, из которых нужно покрывать и другие расходы учреждения. В частных клиниках такая услуга стоит 50 евро и более.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

