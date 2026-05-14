Единственный, кого задержали: к вечеру Кронбергс уже был освобожден

Кронбергса сегодня по поручению прокуратуры задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в связи с противодействием уголовному процессу.

Десять лиц, в отношении которых начат уголовный процесс и у которых сегодня проводились процессуальные действия, - это министр земледелия, глава Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, госсекретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш, заместитель начальника отдела стратегии и поддержки лесной отрасли Минземледелия Илзе Силамикеле, бывший председатель правления АО "Latvijas Valsts meži" (LVM) Петерис Путниньш, председатель правления LVM Зане Дриньке, советник председателя совета LVM Валдис Лукс, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс, должностное лицо лесопромышленного предприятия "Pata" Рейнис Муйжниекс и владелец "Pata" Улдис Миеркалнс.

Большинство из этих лиц уже были допрошены сегодня. В настоящее время меры пресечения не применяются ни к кому, поскольку меры пресечения могут применяться только к подозреваемым или обвиняемым. В настоящее время ни один человек не имеет такого статуса.

Единственным лицом, которое было "задержано в том смысле, как это определяет Уголовно-процессуальный закон", был Кронбергс в связи с противодействием уголовному процессу сегодня в активной фазе расследования.

В начатом в марте уголовном процессе два направления. Первое связано с должностными лицами Минземледелия, которые, возможно, злоупотребили служебным положением, противоправно добившись поддержки для лесной отрасли. Второе направление - возможное халатное поведение должностных лиц LVM, а именно, у них были все возможности предотвратить нанесенный государству ущерб, но они не действовали в соответствии с законом. Речь идет о возможном бездействии должностных лиц LVM, которое нанесло Латвийскому государству убытки в размере около 50 миллионов евро.