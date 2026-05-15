«Кто знает?» На конференции в Вильнюсе высмеяли Латвию. ФОТО (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2026 10:54

Представитель партии «Суверенная власть» Леонтий Мороз опубликовал в соцсетях фотографию с конференции по перспективам развития атомной энергетики в ЕС, проходившей 14 мая в Вильнюсе, и заявил, что на мероприятии «смеялись над Латвией».

По словам политика, участники конференции обсуждали последствия отказа Германии от атомной энергетики, цели достижения климатической нейтральности к 2050 году и необходимость развития АЭС для энергетической безопасности Европы.

Особое внимание Мороз обратил на один из слайдов презентации, где по различным параметрам сравнивались Литва, Латвия и Эстония. В столбце о Латвии авторы слайда, описывая устойчивость политики в нашей стране, использовали формулировку «предсказуемая непредсказуемость» (явно ещё не знали о падении кабинета Силини), а в строке о реализации Rail Baltica указали: «Кто знает?», намекая на неопределённость сроков и перспектив проекта в нашей стране.

На слайде также отдельно упоминается, что энергетическая безопасность Латвии основана на «Даугаве и газе». В разделе о поддержке развития атомной энергетики указано, что в стране этим вопросом занимаются «некоторые академические круги и гражданское общество».

Уровень общественной поддержки атомной энергетики авторы слайда оценили как «около 50%?», поставив вопросительный знак.

В разделе о зиме написали: «Немного снега и холодно». В графе об энергетической стратегии — «100% возобновляемая энергия + газ», а в пункте о национальной энергетике отметили — «Возобновляемая энергия, но посмотрим».

Пошутили и про связи со Скандинавией: «Связи вроде есть, но разве они не ограничиваются Юрмалой?».

Мороз раскритиковал ситуацию, заявив, что подобные оценки свидетельствуют о проблемах с репутацией Латвии на международном уровне.

Комментарии (1)
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

