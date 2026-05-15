По словам политика, участники конференции обсуждали последствия отказа Германии от атомной энергетики, цели достижения климатической нейтральности к 2050 году и необходимость развития АЭС для энергетической безопасности Европы.

Особое внимание Мороз обратил на один из слайдов презентации, где по различным параметрам сравнивались Литва, Латвия и Эстония. В столбце о Латвии авторы слайда, описывая устойчивость политики в нашей стране, использовали формулировку «предсказуемая непредсказуемость» (явно ещё не знали о падении кабинета Силини), а в строке о реализации Rail Baltica указали: «Кто знает?», намекая на неопределённость сроков и перспектив проекта в нашей стране.

На слайде также отдельно упоминается, что энергетическая безопасность Латвии основана на «Даугаве и газе». В разделе о поддержке развития атомной энергетики указано, что в стране этим вопросом занимаются «некоторые академические круги и гражданское общество».

Уровень общественной поддержки атомной энергетики авторы слайда оценили как «около 50%?», поставив вопросительный знак.

В разделе о зиме написали: «Немного снега и холодно». В графе об энергетической стратегии — «100% возобновляемая энергия + газ», а в пункте о национальной энергетике отметили — «Возобновляемая энергия, но посмотрим».

Пошутили и про связи со Скандинавией: «Связи вроде есть, но разве они не ограничиваются Юрмалой?».

Мороз раскритиковал ситуацию, заявив, что подобные оценки свидетельствуют о проблемах с репутацией Латвии на международном уровне.