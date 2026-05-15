Зеленский поручил ВСУ подготовить ответ на удары России

"Приоритетом номер один" он назвал антибаллистические системы и ракеты к ним, подчеркнув, что обеспечение ими будет влиять на оценку работы украинской дипломатии в мае - июне. Владимир Зеленский напомнил, что за последние двое суток Россия выпустила по Украине 1567 дронов и 56 ракет. Самые тяжкие последствия этих атак зафиксированы в Киеве: удар по жилому дому унес жизни не менее девяти человек, еще 45 были ранены. 15 мая объявлено в Киеве днем траура.

Предупреждение Зеленского

Украинский президент еще 10 мая предупредил, что его страна будет зеркально реагировать на действия России. "Если россияне решат вернуться к полномасштабной войне - наши "санкции" за это будут немедленными и ощутимыми", - заявил он, добавив, что дальность украинского оружия делает расстояние все менее значимым фактором.

В последние месяцы Украина наносит все более глубокие удары по российской территории. С конца апреля под обстрелы с серьезными последствиями попали Туапсе, Пермь, Чебоксары и Оренбург.

Официально целями называются оборонные предприятия и нефтеперерабатывающие заводы, но украинские дроны поражают и гражданские объекты, что приводит к жертвам среди мирного населения.