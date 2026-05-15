В ролике Торо рассказал, что сейчас находится в Севилье и после «долгих размышлений» решил вновь участвовать в политической жизни Латвии. По его мнению, нынешняя оппозиция не способна добиться реальных перемен, а правительство не сможет сформировать стабильную и работоспособную коалицию.

Также Торо раскритиковал ситуацию в сфере образования, заявив, что детей необходимо защищать от чрезмерной учебной нагрузки и большого объёма домашних заданий. Он считает, что действующая власть слишком слаба для серьёзных реформ.

Несмотря на жизнь в Испании, Ариго Торо заявил, что намерен вернуться в латвийскую политику и участвовать в выборах. По его словам, за последние 30 лет в стране не было политика, который бы не боялся принимать сложные решения.