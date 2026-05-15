В частности, Lya (судя по странице, жительница Юрмалы вообще-то, - прим. ред.) написала следующее:

-Нечего не имею против самих украинцев, но к правительству есть вопросы что с их стороны что с нашей.

Сколько можно ночью присылать Предупреждения о опасности.. Почему мы мирные жители должна страдать , просыпаться в ЧАС ночи от тревоги , от которой сердце в пятки уходит.

У меня допустим Эпилепсия , мне КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ТАК ПРОСЫПАТЬСЯ.

Я злая , и нужно уже что-то с этим делать!!!!!

-На вашем месте я б отключил б функцию экстренного оповещения на телефоне.

-я отключаю телефон , но согласитесь это вообще не решение проблемы всех жителей Латвии.

-до проблем жителей "правителям" нет ровно, ни какого дела!!! Уже поймите это раз и навсегда!!!! Отключите звук в телефоне и спите спокойно . А уж есть что то, не дай бог, и будет, никакое оповещения вам не поможет, это точно....

-а что делать со звуком истребителя

-Ну смотря какой у кого сон. К меня оповещения отключены и узнала о тревогу только утром когда проснулась от будильника. Окна закрыты, истребителей не слышали никто.

-Да, нужно! Просто ЕС должна отрастить яйца и дать нормально оружия и самолеты чтобы выгнать россию с Украину и перестать пытаться оккупировать Украину! Как только путин выведет войска, война прекратится, только тогда власть путина быстро закончится

-сколько можно поставлять оружие?и куда уходят деньги!а их туда идёт очень много.а почему дроны летают по нашему небу?тебе хочется воевать?

-А к вашему "правительству", которое разрешает такие пролёты, у вас нет вопросов?

-полёты никто не разрешал. Включите мозг.

-Прошлый раз тревоги не было - плохо. Министры посыпались. Теперь тревогу оповестили - плохо. А как тогда? Ситуация такая, какая она есть. Какие решения нужны, что бы всем угодить? Если у вас отключен телефон и вас не разбудило, то в чём проблема? Каждый решит для себя сам.