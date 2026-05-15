«А что делать со звуком истребителя»: резекненцы обсуждают в соцсети ночную тревогу (2)

Редакция PRESS 15 мая, 2026 13:41

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

Как сообщалось, этой ночью в приграничных района Латвии объявлялась воздушная тревога, которая было отменена в 6.40 утра. Местные жители делились впечатлениями в Фейсбуке в группе Rēzeknes forums размышлениями и впечатлениями. 

В частности, Lya  (судя по странице, жительница Юрмалы вообще-то, - прим. ред.) написала следующее:

-Нечего не имею против самих украинцев, но к правительству есть вопросы что с их стороны что с нашей.
Сколько можно ночью присылать Предупреждения о опасности.. Почему мы мирные жители должна страдать , просыпаться в ЧАС ночи от тревоги , от которой сердце в пятки уходит.
У меня допустим Эпилепсия , мне КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ТАК ПРОСЫПАТЬСЯ.
Я злая , и нужно уже что-то с этим делать!!!!!

-На вашем месте я б отключил б функцию экстренного оповещения на телефоне. 

-я отключаю телефон , но согласитесь это вообще не решение проблемы всех жителей Латвии.

-до проблем жителей "правителям" нет ровно, ни какого дела!!! Уже поймите это раз и навсегда!!!! Отключите звук в телефоне и спите спокойно  . А уж есть что то, не дай бог, и будет, никакое оповещения вам не поможет, это точно....

-а что делать со звуком истребителя

-Ну смотря какой у кого сон. К меня оповещения отключены и узнала о тревогу только утром когда проснулась от будильника. Окна закрыты, истребителей не слышали никто.

-Да, нужно! Просто ЕС должна отрастить яйца и дать нормально оружия и самолеты чтобы выгнать россию с Украину и перестать пытаться оккупировать Украину! Как только путин выведет войска, война прекратится, только тогда власть путина быстро закончится

-сколько можно поставлять оружие?и куда уходят деньги!а их туда идёт очень много.а почему дроны летают по нашему небу?тебе хочется воевать?

-А к вашему "правительству", которое разрешает такие пролёты, у вас нет вопросов?

-полёты никто не разрешал. Включите мозг.

-Прошлый раз тревоги не было - плохо. Министры посыпались. Теперь тревогу оповестили - плохо. А как тогда? Ситуация такая, какая она есть. Какие решения нужны, что бы всем угодить? Если у вас отключен телефон и вас не разбудило, то в чём проблема? Каждый решит для себя сам.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

