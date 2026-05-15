Первая латвийская клубника появилась в продаже: почём?

Агроном Гунтарс Дзерве из компании SIA "Mad Nordic", работающей под брендом "Augusta zemenes" и выращивающей клубнику в теплицах и туннелях, рассказал, что на его ферме уже начинают появляться первые ягоды, но очень медленно, и не так рано, как в предыдущие годы.

Агроном также упомянул, что его коллеги в Талси и Мангали уже собирают первые ягоды. Аналогично, в Екабпилсе уже собирают первые ягоды для продажи, в то время как компания «Августа Земенес» еще не начала сбор первой клубники.

Первый полноценный урожай клубники, выращенной в теплицах "Августа Земенес", будет готов примерно через неделю, сообщил Дзерве.

Он пояснил, что клубника, выращиваемая в Латвии и уже находящаяся в процессе сбора урожая, выращивается в отапливаемых теплицах. В отличие от этого, теплицы компании «Августа Земенес» не отапливаются, поэтому ягоды еще не созрели.

Говоря о ценах на латвийскую клубнику, Дзерве отметил, что в настоящее время в питомниках она колеблется от 10 до 15 евро за килограмм. Однако после сбора урожая цена клубники из неотапливаемых теплиц может составлять от восьми до двенадцати евро за килограмм.

Он также подчеркнул, что производители клубники осознают, что в этом году покупательная способность населения ниже, чем в предыдущие годы, и что интерес к дорогой клубнике значительно снизился. На это повлияло повышение цен на топливо, электроэнергию и отопление.

В этом году погодные условия стабильно прохладные, что весьма благоприятно для клубники, выращиваемой в укрытых помещениях, — сказал агроном, пояснив, что в таких условиях клубника реже поражается различными болезнями, а значит, требует меньше средств защиты растений.

Дзерве ожидает хорошего урожая в этом году, поскольку весной не было резких перепадов температуры, таких как +25 градусов в один день и +2 градуса в другой. Он также признал, что погодные условия были сухими, но это практически не повлияло на площади, занятые клубникой, поскольку там легче контролировать полив и подкормку ягод.

В настоящее время наблюдается довольно сильное давление со стороны рекламы в социальных сетях, но ягод пока недостаточно, поэтому эта клубника может стоить дорого, пояснил Дзерве.

Лайне Аукмане, представитель компании SIA "Jaunvecumi", выращивающей клубнику в отапливаемых теплицах, подтвердила, что первый урожай клубники уже собирают. Компания хотела получить первый урожай ко Дню матери, поэтому ягоды высадили раньше, и им удалось достичь своей цели.

Между тем, судить об общем урожае клубники в этом сезоне еще рано, поскольку сезон только начался, заявила представитель компании "Jaunvecumi".

Она также объяснила, что холодные ночи привели к увеличению расходов на отопление, поэтому цена клубники, выращенной на ферме, в настоящее время составляет 15 евро за килограмм.

Дина Янсоне, владелица фермы Dainas, где выращивают клубнику в теплицах, рассказала, что первые ягоды еще не собраны, так как они только недавно начали розоветь. Первые ягоды, выращенные в хозяйстве, поступят в продажу на следующей неделе по цене 10 евро за килограмм.

Янсоне признала, что холодная весна повлияла на рост клубники, из-за чего ее развитие замедлилось по сравнению с обычным.