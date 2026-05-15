Первая латвийская клубника появилась в продаже: почём?

Редакция PRESS 15 мая, 2026 11:25

Новости Латвии 0 комментариев

В нескольких теплицах и туннелях Латвии начался первый сбор урожая клубники, однако из-за прохладной весны ягоды созревают медленнее, чем в предыдущие годы, и несколько производителей ожидают первого полноценного урожая на следующей неделе, сообщили опрошенные производители клубники.

Агроном Гунтарс Дзерве из компании SIA "Mad Nordic", работающей под брендом "Augusta zemenes" и выращивающей клубнику в теплицах и туннелях, рассказал, что на его ферме уже начинают появляться первые ягоды, но очень медленно, и не так рано, как в предыдущие годы.

Агроном также упомянул, что его коллеги в Талси и Мангали уже собирают первые ягоды. Аналогично, в Екабпилсе уже собирают первые ягоды для продажи, в то время как компания «Августа Земенес» еще не начала сбор первой клубники.

Первый полноценный урожай клубники, выращенной в теплицах "Августа Земенес", будет готов примерно через неделю, сообщил Дзерве.

Он пояснил, что клубника, выращиваемая в Латвии и уже находящаяся в процессе сбора урожая, выращивается в отапливаемых теплицах. В отличие от этого, теплицы компании «Августа Земенес» не отапливаются, поэтому ягоды еще не созрели.

Говоря о ценах на латвийскую клубнику, Дзерве отметил, что в настоящее время в питомниках она колеблется от 10 до 15 евро за килограмм. Однако после сбора урожая цена клубники из неотапливаемых теплиц может составлять от восьми до двенадцати евро за килограмм.

Он также подчеркнул, что производители клубники осознают, что в этом году покупательная способность населения ниже, чем в предыдущие годы, и что интерес к дорогой клубнике значительно снизился. На это повлияло повышение цен на топливо, электроэнергию и отопление.

В этом году погодные условия стабильно прохладные, что весьма благоприятно для клубники, выращиваемой в укрытых помещениях, — сказал агроном, пояснив, что в таких условиях клубника реже поражается различными болезнями, а значит, требует меньше средств защиты растений.

Дзерве ожидает хорошего урожая в этом году, поскольку весной не было резких перепадов температуры, таких как +25 градусов в один день и +2 градуса в другой. Он также признал, что погодные условия были сухими, но это практически не повлияло на площади, занятые клубникой, поскольку там легче контролировать полив и подкормку ягод.

В настоящее время наблюдается довольно сильное давление со стороны рекламы в социальных сетях, но  ягод пока недостаточно, поэтому эта клубника может стоить дорого, пояснил Дзерве.

Лайне Аукмане, представитель компании SIA "Jaunvecumi", выращивающей клубнику в отапливаемых теплицах, подтвердила, что первый урожай клубники уже собирают. Компания хотела получить первый урожай ко Дню матери, поэтому ягоды высадили раньше, и им удалось достичь своей цели.

Между тем, судить об общем урожае клубники в этом сезоне еще рано, поскольку сезон только начался, заявила представитель компании "Jaunvecumi".

Она также объяснила, что холодные ночи привели к увеличению расходов на отопление, поэтому цена клубники, выращенной на ферме, в настоящее время составляет 15 евро за килограмм.

Дина Янсоне, владелица фермы Dainas, где выращивают клубнику в теплицах, рассказала, что первые ягоды еще не собраны, так как они только недавно начали розоветь. Первые ягоды, выращенные в хозяйстве, поступят в продажу на следующей неделе по цене 10 евро за килограмм.

Янсоне признала, что холодная весна повлияла на рост клубники, из-за чего ее развитие замедлилось по сравнению с обычным.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

