В мае в Театре Чехова две яркие премьеры: за пределами Большой сцены

16 мая состоится премьера квартирника Дарьи Фечиной «Volodia…», построенного на песнях Владимира Высоцкого, которые словно соединяют, дополняют и освещают фрагменты воспоминаний Марины Влади о встречах, письмах, ожидании; о радостях и тревогах; о попытке удержать человека, который жил на пределе.

Знакомые многим песни зазвучат иначе, без привычной хрипотцы и пружинной энергии, — мягче, нежнее, уязвимее…

Это не документальный спектакль о Владимире Высоцком, а память о нем, озвученная женским голосом. Это попытка создать единое пространство воспоминания, где музыка и слово переплетаются, а личная история становится универсальной, не теряя своей уникальности. Это не рассказ о прошлом, а история о том, как любовь продолжает звучать сквозь времена — без единой фальшивой ноты.

В квартирнике принимают участие: Дарья Фечина, Эвилена Протекторе, Анна Мария Ивана.

Творческая команда под руководством автора идеи Дарьи Фечиной: художник по костюмам — Валентина Зачиняева, музыкальное оформление — Эвилена Протекторе, свет — Марис Кейшс, управляющая — Анжелика Демьянчук.

Спектакль — на русском языке. Будет доступен краткий пересказ на латышском языке.

Возрастное ограничение: 12+.

В свою очередь, 23 мая в Аркаде Театра Чехова (площадка Рижского русского театра Михаила Чехова по адресу: улица Вальню, 19) состоится премьера новой работы Артурса Дициса «Турист».

Автор и артисты делятся своими чувствами, вызванными путешествием автора в Киев, — в том числе комичными, запутанными, а также теми, о которых обычно принято умалчивать.

В то же время «Турист» ищет ответ на более широкий вопрос: кто мы все? Просто туристы — приезжающие, переживающие некий опыт и уезжающие? Или местные жители — мы там, где мы есть, потому что нам суждено быть именно там?

Или есть третий вариант — никакой логики нет, а мы просто «счастливчики», которым повезло в результате огромного совпадения условий?

Каждый делает, что хочет. Каждый сам по себе. Ответа нет. Ясно только одно: человек — удивительно сложный, противоречивый и интересный организм, в котором при рождении есть потенциал для всего хорошего и всего плохого.

«Турист» — это личная и документальная история о путешествии автора в столицу Украины в то время, когда в этой стране уже пятый год продолжается полномасштабная война. Однако это не пьеса об ужасах войны. Напротив, это пьеса о людях. О людях, которые способны сохранять оптимизм, радость жизни и веру в добро даже в самых сложных обстоятельствах.

В спектакле заняты: Артурс Дицис, Анастасия Лёвина.

Творческая команда под руководством режиссера Артурса Дициса: художник по костюмам и сценограф — Хуго Берзиньш, режиссер по движению — Лиене Грава, художник по свету — Максим Устимов, помощник режиссера — Кристина Толмаджева.

Спектакль — на латышском и русском языках, с титрами на русском и латышском.

Возрастное ограничение: 14+.

Обе премьеры используют современный театральный язык, предлагая зрителям вместе с артистами прожить две разные истории, отражающие как личные, так и актуальные для общества темы.