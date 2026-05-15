Слайдиньш: в России наконец-то растет недовольство властью

Редакция PRESS 15 мая, 2026 11:53

Новости Латвии

TV24

Тот факт, что в России наконец-то растет недовольство, не означает, что что-либо изменится, подчеркнул в интервью телеканалу TV24 майор латвийской армии и офицер штаба Национальной гвардии Янис Слайдиньш, пишет nra.lv .

Весной 2026 года, на фоне затянувшейся войны в Украине, в России сформировался консенсус — так больше жить нельзя. Это движение объединяет патриотов, элиту и ранее аполитичных простых людей, — так описал ситуацию в России Слайдиньш.

Налицо ситуация экономического и военного тупика — впервые с 2023 года экономика сократилась из-за истощения резервов, и отсутствие значительных побед на фронте уже заметно всем, «но это не станет тем толчком, после которого все встанут и пойдут, как на Зимний дворец», — считает Слайдиньш.

Россия также переживает кризис общественного договора: полные запреты, отключения интернета и украинские атаки в тылу России разрушили комфортный мир простых россиян, вызвав общественную критику в адрес правительства.

Каковы перспективы российского режима сейчас? Прогнозируются два основных сценария: дальнейшее ужесточение запретов или начало новых беспорядков. Слайдиньш считает второй вариант маловероятным, поскольку все лидеры устранены, хотя ряд комментаторов указывают на то, что российская элита начинает видеть спасение системы в свержении президента Владимира Путина.

«Нельзя исключить, что система продолжит существовать в состоянии медленного упадка, когда народ возмущен, но не предпринимает активных действий. Но так было исторически в Москве, Российской империи, СССР, а теперь и в империи Путина. Таков менталитет жителей этой страны, которая исторически предпочитает жить в крепостничестве», — сказал Слайдиньш.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

