Слайдиньш: в России наконец-то растет недовольство властью

Весной 2026 года, на фоне затянувшейся войны в Украине, в России сформировался консенсус — так больше жить нельзя. Это движение объединяет патриотов, элиту и ранее аполитичных простых людей, — так описал ситуацию в России Слайдиньш.

Налицо ситуация экономического и военного тупика — впервые с 2023 года экономика сократилась из-за истощения резервов, и отсутствие значительных побед на фронте уже заметно всем, «но это не станет тем толчком, после которого все встанут и пойдут, как на Зимний дворец», — считает Слайдиньш.

Россия также переживает кризис общественного договора: полные запреты, отключения интернета и украинские атаки в тылу России разрушили комфортный мир простых россиян, вызвав общественную критику в адрес правительства.

Каковы перспективы российского режима сейчас? Прогнозируются два основных сценария: дальнейшее ужесточение запретов или начало новых беспорядков. Слайдиньш считает второй вариант маловероятным, поскольку все лидеры устранены, хотя ряд комментаторов указывают на то, что российская элита начинает видеть спасение системы в свержении президента Владимира Путина.

«Нельзя исключить, что система продолжит существовать в состоянии медленного упадка, когда народ возмущен, но не предпринимает активных действий. Но так было исторически в Москве, Российской империи, СССР, а теперь и в империи Путина. Таков менталитет жителей этой страны, которая исторически предпочитает жить в крепостничестве», — сказал Слайдиньш.