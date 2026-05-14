25 августа артист вновь встретится с латвийскими зрителями — на большом летнем концерте в концертном зале «Дзинтари», сообщают организаторы

Огромный успех рижского концерта подтвердил уникальный статус Валерия Меладзе — артиста, чья музыка уже много лет объединяет поколения, а тысячи зрителей вновь доказали: его песни — это не просто хиты, а часть личной истории каждого слушателя.

Но августовский вечер в Юрмале обещает стать совершенно особенным. Если масштаб Арена «Xiaomi» впечатлял мощной энергетикой большого шоу, то «Дзинтари» подарит совсем иное ощущение — более близкое, тёплое и почти камерное. Морской воздух, мягкий свет летнего вечера создадут атмосферу, в которой каждая песня прозвучит особенно проникновенно.