Культ личности: в честь Трампа переименовали аэропорт во Флориде

Министр транспорта США Шон Даффи указал, что код аэропорта при этом поменяется с PBI на ⁠DJT - это инициалы главы Белого дома. Трехбуквенные идентификаторы присваивает аэропортам во всем мире Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

Во Флориде находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, где он проводит, в том числе, встречи с мировыми лидерами.

Что еще назвали в честь Трампа

Ранее Госдепартамент присвоил Институту мира США имя Трампа, а Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне получил новое название - "Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди". Глава Белого дома также анонсировал строительство для американских ВМС двух военных кораблей нового класса "Трамп".

Недавно было объявлено, что к 250-летию независимости США выпустят серию паспортов с портретом Трампа и его подписью, напечатанной золотыми буквами. Подпись действующего президента появится и на стодолларовых банкнотах. Кроме того, Комиссия по изящным искусствам одобрила выпуск к юбилею независимости 24-каратной золотой монеты с изображением Трампа и надписью "Свобода" (Liberty).