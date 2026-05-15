Суд наказал мать и отчима утонувшей в Гауе пятилетней Эвиты

Оба обвинялись в жестоком обращении с малолетним ребёнком и причинении смерти по неосторожности. Суд признал их виновными: матери назначен пробационный надзор сроком на четыре года, отчиму — на четыре с половиной года.

Согласно обвинению, 26 июня 2022 года взрослые вместе с детьми приехали на официальный пляж у Гауи в Сигулде. Следствие установило, что девочка осталась без присмотра, а родители не обеспечили её безопасность у воды и не предоставили соответствующие возрасту средства для безопасного купания. В результате ребёнок оказался в реке и утонул.

В прокуратуре отметили, что удовлетворены решением суда и считают назначенное наказание соразмерным обстоятельствам дела. Во время пробационного надзора осуждённые будут участвовать в программах ресоциализации.

Напомним, исчезновение пятилетней Эвиты в июне 2022 года вызвало широкий общественный резонанс. В поисках ребёнка участвовали полиция, спасательные службы, добровольцы, дроны и вертолёт погранохраны. Спустя почти трое суток тело девочки было найдено в Гауе между Сигулдой и посёлком Гауя.