Сонар засек гигантскую аномалию на дне озера Гарда: что бы это могло быть?

Поэтому исследователи подозревают, что это могут быть обломки военного корабля.

Однако официальное подтверждение еще не получено. Сначала данные должны быть проанализированы экспертами, прежде чем будет принято решение о точном документировании и возможном охранном статусе.

Находка была сделана в одном из самых глубоких районов озера Гарда, вдали от берега и мест для купания.

Такие находки не редкость на итальянском озере. На большой глубине (более 300 метров) при плохой видимости часто возникают отголоски сонара, которые могут напоминать затонувшие корабли. Помимо реальных исторических обломков, таких как небольшие пароходы, рыболовецкие суда или военные машины времен Второй мировой войны, скальные образования, стволы деревьев или осадочные отложения также могут привести к неправильной интерпретации.

Затонувший "Утенок" на дне озера Гарда

В течение десятилетий морские археологи вели интенсивные поиски шестиколесного грузовика-амфибии DUKW, и наконец в 2012 году он был обнаружен. Автомобиль-амфибия был разработан компанией General Motors во время Второй мировой войны для перевозки войск и грузов как по суше, так и по воде.

В течение 67 лет "Утенок", как называли автомобиль в народе, пролежала на дне озера на глубине около 180 метров. Аппарат стал местом захоронения по меньшей мере 24 американских солдат, из которых выжил только один член экипажа.

Во время Второй мировой войны регион находился под контролем поддерживаемой Германией Итальянской социальной республики. Это было остаточное государство при Бенито Муссолини, которое было создано после его свержения в 1943 году при поддержке нацистской Германии.

После того как Италия заключила перемирие с союзниками в сентябре 1943 года, Германия оккупировала значительную часть северной Италии. Муссолини, который ранее был свергнут и арестован, был освобожден немецкими войсками и поставлен во главе ИСР.

В ночь с 29 на 30 апреля 1945 года американским солдатам удалось пересечь озеро Гарда и добраться до виллы Фельтринелли в Гарньяно, которая до недавнего времени служила резиденцией Муссолини. В Гарньяно также находились центральные учреждения Итальянской социальной республики. Муссолини уже был расстрелян итальянскими партизанами 28 апреля 1945 года.

Однако в ту бурную ночь при невыясненных обстоятельствах судно затонуло.

Во время спасательной операции было обнаружено, что в затонувшем судне нет полных человеческих останков. Озеро Гарда имеет относительно хорошие условия для сохранения затонувших кораблей, но не всегда идеальные условия для полного сохранения человека на протяжении почти 70 лет.

Галера XVI века

В южной части озера, вокруг Сирмионе и Дезенцано, встречаются в основном более древние останки кораблей, включая фрагменты венецианских и военных судов.

В настоящее время там заново исследуется венецианская галера начала XVI века. Она лежит между Лацизе и Сирмионе на глубине 24-27 метров. Галера считается самым старым из известных затонувших кораблей на озере. По мнению историков, корабль принадлежал флоту Венецианской республики ("Серениссима") и, вероятно, был преднамеренно затоплен или сожжен в 1509 году во время войны Камбрейской лиги, после того как венецианский сенат приказал отступить.

Обломки корабля были обнаружены в конце 1950-х годов, а в 1962 году они были официально задокументированы. Однако нынешние исследования считаются самыми масштабными защитными мерами за последние десятилетия. Новые анализы показывают, что корпус корабля сохранился на удивление хорошо. Он по-прежнему имеет около 30 метров в длину и около 3,5 метров в ширину. Холодные, темные и низкокислородные условия на илистом морском дне в значительной степени способствовали его сохранности.

В ходе нынешней кампании основное внимание уделяется точной документации затонувшего судна, очистке и долгосрочным мерам по сохранению. Исследователи также решают новую проблему: затонувшее судно было частично заселено инвазивными мидиями-зебрами, которые родом из Черноморского региона и могут разрушить деревянную конструкцию. Поэтому планируется принять дополнительные защитные меры, такие как укрытие из геотекстиля и дальнейшие работы по консервации.

Увлекательная геология

В своем нынешнем виде озеро Гарда образовалось в конце последнего ледникового периода, примерно 10-15 тысяч лет назад.

Геологически оно гораздо старше: долина и основная структура озерного бассейна формировались в течение миллионов лет в результате тектонических процессов и эрозии. В последние холодные периоды огромные ледники двигались на юг из Альп и вырезали бассейн озера Гарда в том виде, в котором мы знаем его сегодня.

Когда в конце ледникового периода ледники отступили, бассейн заполнился талыми и речными водами - так образовалось озеро Гарда.