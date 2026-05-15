Авиабилеты дешевеют к лету: но что будет с керосином? Полетим ли вообще?

Опасения из-за сокращения запасов авиакеросина в Европе и резкого роста средней цены за баррель, которая более чем на 80 % выше, чем год назад, вывели стоимость зарубежных поездок на первый план. Тем не менее, несмотря на усиливающееся давление на отрасль, некоторые авиакомпании, похоже, начали снижать тарифы, чтобы вернуть пассажиров.

Анализ, проведённый изданием Financial Times на основе самых дешёвых тарифов, указанных в Google Flights, показал, что цены на билеты в популярные направления Южной Европы снизились с начала конфликта на Ближнем Востоке.

По данным FT, цены упали «на 10 % и более по 15 направлениям», включая рейсы из Хитроу в Ниццу, из Манчестера в Пальму и из Гатуика в Барселону. На рейсах между Миланом и Мадридом они снизились максимум на 44 %, причём лондонская газета отмечает, что там, где стоимость, наоборот, выросла, изменения были «менее значительными».

Чувствуя растущую обеспокоенность, British Airways опубликовала своё «отпускное обещание» (holiday promise), заверив путешественников, что цена, которую они платят при бронировании, останется фиксированной (даже если тарифы позже вырастут).

BA также обещает, что все её турпакеты защищены по системе ATOL. Можно внести депозит, чтобы зафиксировать поездку, а остальную сумму заплатить позже, не сталкиваясь с повышением цены после бронирования.

При этом недавние события, похоже, не поколебали решимость европейцев максимально использовать отпускной сезон. Напротив, желание летать сейчас сильнее, чем когда-либо.

Согласно последнему исследованию Европейской комиссии по туризму (ECT) Monitoring Sentiment for Intra-European Travel, интерес к поездкам достиг рекордного уровня: 82 % европейцев планируют путешествовать в этом сезоне.

Однако для тех, кто ищет более привлекательные направления отдыха подальше от дома, консалтинговая компания Teneo (источник на английском языке), работающая по всему миру, фиксирует резкий рост цен на авиабилеты, особенно на маршрутах из Европы в Азию.

По данным исследования, даже самые дешёвые в среднем билеты экономкласса обошлись пассажирам на 24 % дороже, чем год назад, что стало самым высоким средним ростом за последние пять лет.

Планы на путешествия под вопросом

На прошлой неделе Европейская комиссия высказалась по поводу того, что авиакомпании перекладывают дополнительные расходы на пассажиров при росте цен на топливо.

«Любой, кто продаёт авиационные билеты, обязан всегда указывать конечную цену, которую заплатит пассажир», — заявил представитель Комиссии. «В неё входят все неизбежные и предсказуемые налоги, сборы и платежи. Добавление топливного сбора к билету после его покупки не может быть оправдано».

Тем не менее, несмотря на некоторое снижение тарифов, говорить о полном благополучии с летними поездками пока рано: авиамаршруты по всему континенту остаются под большим вопросом.

Только в этом месяце мировые авиакомпании отменили около 13 000 рейсов.

В Европе группа Lufthansa отменила 20 000 рейсов в попытке сдержать расходы на авиакеросин. Другим перевозчикам, таким как Turkish Airlines, British Airways и KLM, также пришлось сокращать запланированные рейсы.