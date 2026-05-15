Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Авиабилеты дешевеют к лету: но что будет с керосином? Полетим ли вообще?

Редакция PRESS 15 мая, 2026 13:20

Мир 0 комментариев

Летний отпуск уже не за горами, однако любителей путешествовать новости об авиаперевозках, мягко говоря, не радуют.

Опасения из-за сокращения запасов авиакеросина в Европе и резкого роста средней цены за баррель, которая более чем на 80 % выше, чем год назад, вывели стоимость зарубежных поездок на первый план. Тем не менее, несмотря на усиливающееся давление на отрасль, некоторые авиакомпании, похоже, начали снижать тарифы, чтобы вернуть пассажиров.

Анализ, проведённый изданием Financial Times на основе самых дешёвых тарифов, указанных в Google Flights, показал, что цены на билеты в популярные направления Южной Европы снизились с начала конфликта на Ближнем Востоке.

По данным FT, цены упали «на 10 % и более по 15 направлениям», включая рейсы из Хитроу в Ниццу, из Манчестера в Пальму и из Гатуика в Барселону. На рейсах между Миланом и Мадридом они снизились максимум на 44 %, причём лондонская газета отмечает, что там, где стоимость, наоборот, выросла, изменения были «менее значительными».

Чувствуя растущую обеспокоенность, British Airways опубликовала своё «отпускное обещание» (holiday promise), заверив путешественников, что цена, которую они платят при бронировании, останется фиксированной (даже если тарифы позже вырастут).

BA также обещает, что все её турпакеты защищены по системе ATOL. Можно внести депозит, чтобы зафиксировать поездку, а остальную сумму заплатить позже, не сталкиваясь с повышением цены после бронирования.

При этом недавние события, похоже, не поколебали решимость европейцев максимально использовать отпускной сезон. Напротив, желание летать сейчас сильнее, чем когда-либо.

Согласно последнему исследованию Европейской комиссии по туризму (ECT) Monitoring Sentiment for Intra-European Travel, интерес к поездкам достиг рекордного уровня: 82 % европейцев планируют путешествовать в этом сезоне.

Однако для тех, кто ищет более привлекательные направления отдыха подальше от дома, консалтинговая компания Teneo (источник на английском языке), работающая по всему миру, фиксирует резкий рост цен на авиабилеты, особенно на маршрутах из Европы в Азию.

По данным исследования, даже самые дешёвые в среднем билеты экономкласса обошлись пассажирам на 24 % дороже, чем год назад, что стало самым высоким средним ростом за последние пять лет.

Планы на путешествия под вопросом

На прошлой неделе Европейская комиссия высказалась по поводу того, что авиакомпании перекладывают дополнительные расходы на пассажиров при росте цен на топливо.

«Любой, кто продаёт авиационные билеты, обязан всегда указывать конечную цену, которую заплатит пассажир», — заявил представитель Комиссии. «В неё входят все неизбежные и предсказуемые налоги, сборы и платежи. Добавление топливного сбора к билету после его покупки не может быть оправдано».

Тем не менее, несмотря на некоторое снижение тарифов, говорить о полном благополучии с летними поездками пока рано: авиамаршруты по всему континенту остаются под большим вопросом.

Только в этом месяце мировые авиакомпании отменили около 13 000 рейсов.

В Европе группа Lufthansa отменила 20 000 рейсов в попытке сдержать расходы на авиакеросин. Другим перевозчикам, таким как Turkish Airlines, British Airways и KLM, также пришлось сокращать запланированные рейсы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать