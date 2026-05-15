Пока продолжается агрессия РФ в Украине, Латвия не застрахована от дронов: НВС

НВС подчеркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно ведут мониторинг воздушного пространства, чтобы обеспечить способность незамедлительно реагировать на потенциальную угрозу. НВС также усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или приближается к нему иностранный беспилотный летательный аппарат, указали в НВС.

Как сообщалось, в связи с возможной угрозой в воздушном пространстве в Резекненском, Балвском, Лудзенском и Краславском краях минувшей ночью на несколько часов снова была объявлена угроза в воздушном пространстве.

Были также подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

